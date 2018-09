Volley femminile | Mondiali 2018 | il calendario completo Programma | orari e tv di tutte

Volley : A2 Femminile - Erin Fairs - una statunitense per l'Omag : SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, RIMINI,- La Omag Consolini San Giovanni in Marignano vola negli States ed ingaggia Erin Fairs. Erin nata a Houston il 14 agosto 1994 h 180 cm sostituirà nella squadra ...

Volley femminile - verso i Mondiali 2018 : l’Italia sconfigge l’Olanda nell’ultima amichevole - ottimi segnali azzurri : L’Italia non fa sconti e sconfigge l’Olanda per 3-1 (25-22; 25-17; 20-25; 25-15) nell’ultima amichevole prima dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si giocheranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Davanti ai 2250 spettatori del PalaNorda di Bergamo, le azzurre hanno esibito una prestazione convincente e sono così riuscite a imporsi proprio come due giorni fa a Costa Volpino quando avevamo festeggiato al tie-break ...

Volley – Italia femminile : azzurre ko nel secondo test match - l’Olanda vince al tie-break : A Costa Volpino è l’Olanda che vince la seconda amichevole dell’Italia femminile, ma al tie-break Nel secondo round del trittico di amichevoli contro la nazionale olandese sono state le ragazze di Morrison a spuntarla dopo cinque, combattuti, set. Mazzanti ha schierato Ortolani opposto, Nwakalor e Pietrini in banda , Fahr al centro, Cambi al palleggio e Parrocchiale libero, inserendo De Gennaro come schiacciatrice, in seconda ...

Volley : A1 Femminile - definite le date degli eventi di Serie A : ... tra i palazzetti più suggestivi della penisola, che tornerà a ospitare una manifestazione organizzata da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport a 6 anni dall'All Star Game del 2013. ...

Volley – Successo in amichevole per l’Italia femminile : le azzurre battono l’Olanda : Inizia con una vittoria il trittico di amichevoli che l’Italia femminile affronterà nei prossimi giorni: le azzurre superano 3-2 l’Olanda nella prima sfida Nella prima delle tre amichevoli in programma la nazionale italiana femminile ha battuto a Costa Volpino l’Olanda 3-2 (23-25, 27-25, 19-25, 25-15, 15-13). Dopo aver ceduto il primo set, nel secondo le azzurre sono state protagoniste di una bella rimonta. Nel terzo, ...

Volley femminile - verso i Mondiali : l’Italia batte l’Olanda 3-2 in amichevole - Egonu sugli scudi : Dopo aver vinto il Trofeo di Montreux battendo Russia e Brasile, l’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. La nostra Nazionale sta svolgendo l‘ultimo raduno di preparazione in Val Camonica e nel lungo weekend disputerà tre amichevoli contro l’Olanda. La prima è andata in scena questa sera a Costa Volpino ...

Mondiali Volley femminile - le convocate dell'Italia : Egonu c'è - fuori la Melandri : Paola Egonu, una conferma gradita. Tra le convocate dell'Italia per i Mondiali di Pallavolo femminile spicca la presenza della giocatrice padovana, una delle migliori nel ruolo di opposto [VIDEO] non soltanto nel nostro Paese. Di recente, la Egonu ha trascinato le ragazze della Nazionale italiana di volley in occasione della finale del torneo di Montreux. In Svizzera, l'opposto ha dato spettacolo segnando 26 punti e risultando decisiva per la ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia - Paola Egonu trascina le azzurre. Tagliata Guerra - ci sono Fahr e Nwakalor : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Il nostro allenatore era chiamato a effettuare un solo taglio dal gruppo che ha vinto il recente Trofeo di Montreux: la schiacciatrice Anastasia Guerra è stata lasciata a casa, mentre la centrale Laura Melandri è stata rimpiazzata da Sarah Fahr che si è fatta valere ai ...

Mondiali Volley 2018 – Nazionale femminile - ecco quando sarà diramata la lista delle convocate : Nazionale femminile: domani la lista delle quattordici per il Campionato Mondiale Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile Davide Mazzanti domani ufficializzerà la lista delle quattordici azzurre che prenderanno parte al Campionato Mondiale in Giappone (dal 29 settembre al 20 ottobre). Dopo il torneo di Montreux Chirichella e compagne torneranno a radunarsi dal 13 al 17 settembre in Val Camonica. Nel corso del collegiale ...

Volley : L'Italia Under 19 Femminile sul tetto d'Europa : LA CRONACA DEL MATCH- Primo set combattuto con le azzurrine che erano state in grado di trovare il vantaggio in più occasioni , 16-13, . Nel finale, però, la formazione tricolore non è riuscita a ...

Volley femminile - l’Italia vince il Trofeo di Montreux! Sconfitta la Russia 3-0 - show Egonu : le azzurre verso i Mondiali : L’Italia batte un colpo e lancia ottimi segnali a 20 giorni dall’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale ha vinto il Torneo Internazionale di Montreux, prestigiosa competizione che quest’anno fungeva in preparazione alla rassegna iridata che scatterà tra meno di tre settimane in Giappone. Le azzurre hanno travolto la Russia per 3-0 (25-21; 30-28; 26-24) nella finale giocata nella località svizzera, ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : ITALIA CAMPIONESSA! Azzurre in trionfo - sconfitta la Russia in rimonta. Impresa stellare : CAMPIONESSE D’EUROPA! L’ITALIA ha compiuto una vera e propria Impresa a Tirana (Albania) e ha vinto gli Europei U19 di Volley femminile sconfiggendo la Russia per 3-2 (24-26; 18-25; 26-24; 25-22; 15-9) al termine di una pazza partita in cui abbiamo anche annullato un match-point nel terzo set prima di scatenarci e volare verso il trionfo. Nel giorno in cui sono incominciati i Mondiali maschili a Roma, con tanto di vittoria dei ...

Volley femminile - Europei U19 : ITALIA CELESTIALE! Azzurre in finale - travolta la Turchia : domani lotta per il titolo : Fantastica impresa dell’ITALIA che travolge la Turchia per 3-1 (25-15; 10-25; 25-22; 25-22) e vola in finale agli Europei U19 di Volley femminile che si stanno disputando a Tirana (Albania). Le azzurrine sono semplicemente state superlative e domani si giocheranno il titolo contro la vincente dell’altra semifinale tra Russia e Polonia. Le ragazze di Massimo Bellano tornano a disputare l’atto conclusivo dopo addirittura otto ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : Italia imbattuta - 3-0 all’Albania e ora la semifinale contro la Turchia : L’Italia si conferma imbattuta agli Europei U19 di Volley femminile, a Durazzo sconfigge l’Albania con un sonoro 3-0 (25-13; 25-14; 25-19) e chiude la fase a gironi con cinque vittorie all’attivo. Le ragazze di Massimo Bellano, già certe del primo posto nel girone e della qualificazione alle semifinali, non hanno fatto sconti alle padrone di casa e ora si concedono un giorno di riposo per poi tornare in campo sabato contro la ...