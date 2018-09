Vola a New York Borgwarner

Vola a New York Advanced Micro Devices : Protagonista Advanced Micro Devices , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,43%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices evidenzia un andamento ...

Toll Brothers sciVola in fondo al mercato di New York : Aggressivo avvitamento per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in perdita del 2,44% sui valori precedenti. L'andamento di Toll Brothers nella settimana, rispetto al ...

Vola a New York Discovery : Effervescente Discovery , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,56%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Discovery mantiene forza ...

Miraculous Encounters : Pontormo Vola a New York : Mondo - Un pittore bizzarro ed eccessivo: è stata questa per secoli la reputazione di Jacopo Carrucci, noto ai più come Pontormo . Ma per fortuna i tempi sono cambiati e i critici attuali hanno un'...

Wynn Resorts sciVola in fondo al mercato di New York : In forte ribasso la società che gestisce una importante catena di Casino , che mostra un disastroso -3,16%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto ...

Vola a New York Hp Inc : Grande giornata per Hp Inc , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,85%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Hp Inc mantiene forza relativa positiva ...

Vola a New York Red Hat : Grande giornata per Red Hat , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,90%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Red Hat evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Vola a New York Callaway Golf : Ottima performance per la società che produce attrezzature da Golf , che scambia in rialzo del 2,08%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

L Brands sciVola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per la holding di Victoria's Secret , che passa di mano in perdita del 9,85%. L'andamento di L Brands nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del ...

WTA New Haven - Kvitova batte in tre set Diyas e Vola ai quarti : Petra Kvitova supera agli ottavi di finale del torneo WTA di New Haven la kazaka Zarina Diyas e vola ai quarti Petra Kvitova vola ai quarti di finale del torneo Wta di New Haven. La ceca, numero 5 al mondo, ha battuto in tre set la kazaka Zarina Diyas, in poco meno di due ore di match, con i parziali di 6-1 | 5-7 | 6-2. Kvtova, dopo essere uscita sconfitta in semifinale contro Kiki Bertens al Masters 1000 di Cincinnati, vuole rifarsi. Per ...

Vola a New York Endo International : Brillante rialzo per Endo International , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,34%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endo International evidenzia un andamento ...

Vola a New York Abercrombie & Fitch : Grande giornata per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,04%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Abercrombie & Fitch ...

Arrivederci Boston : la Roma Vola in New Jersey. DiFra : 'Vivo di dubbi - rimpiango il Liverpool' : Il diesse giallorosso in alternativa al campione del Mondo valuta anche il maliano Samassekou , classe 1996 del Salisburgo. Capitolo esterno destro d'attacco: sul taccuino ci sono sempre i due ...

Vola a New York Tripadvisor : Brilla Tripadvisor , che passa di mano con un aumento del 4,18%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Tripadvisor ...