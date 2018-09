Vitalizi | Boeri | tra Parlamento e regioni risparmi per 100 milioni

Vitalizi - Boeri : ‘Sistema insostenibile creato consapevolmente dal Parlamento. Tagli Camere-Regioni valgono 100 milioni’ : L’autonomia decisionale del Parlamento è stata utilizzata “consapevolmente” per mettere in piedi un sistema “insostenibile” sui Vitalizi, “destinato a gravare in modo rilevante sui cittadini in aggiunta alla spesa destinata al pagamento delle indennità”. La sintesi è del presidente dell’Inps Tito Boeri, pronunciata durante la sua relazione davanti al Consiglio di presidenza del Senato, ...