Blastingnews

: Vietato lasciare il cane da solo in giardino: è reato, lo stabilisce la … – Blasting News - forumcani : Vietato lasciare il cane da solo in giardino: è reato, lo stabilisce la … – Blasting News - InformazioneOK : Vietato lasciare il cane da solo in giardino: è reato, lo stabilisce la Cassazione - Katrinee1 : Quindi occhio!!! -

(Di mercoledì 19 settembre 2018)ilinsenza che nessuno lo guardi e si prenda cura di lui è. Laha infatti accusato un uomo di 'abbandono' per aver lasciato il proprio animale in un cortile nei pressi della sua abitazione senza occuparsi del suo stato di salute. La pronuncia della Corte Suprema è arrivata per sancire la condanna ad un uomo di Thiene, un comune italiano di 24 280 abitanti della provincia di Vicenza nel Veneto. Il proprietario dell'animale dovra' adesso pagare le spese legali ed una sanzione pari a 2.000 euro, cosi come riportato da 'La Stampa'. Il padrone ha abbandonato ilIldell'uomo VIDEO, un pastore tedesco, secondo i giudici è stato infatti abbandonato in condizioni di salute precarie, lasciato in undistante dall'abitazione del proprietario. Stando sempre al parere dei giudici il padrone dell'animale era stato cosi poche volte ...