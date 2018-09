VIDEO L’unione africana pretende le scuse di Salvini | ma lui non ci pensa proprio!

blogitalia.news

(Di mercoledì 19 settembre 2018) L’Africaledi Matteo. Le parole del vicepremier sono motivo di «costernazione» per(Ua), che non ha gradito l’accostamento dei richiedenti asilo agli schiavi, fatto dal leader della Lega al vertice di Vienna della scorsa settimana nello scontro con il ministro del Lussemburgo. L’Ua, di cui fanno parte tutti i 55 Stati africani, chiede conto al leader leghista. «Negli interessi di un impegno costruttivo nel dibattito sulla migrazione tra i due continenti,chiede al vice primo ministro italiano di ritrattare la sua dichiarazione dispregiativa sui migranti africani», chiedeè ormai al centro di un continuo acceso confronto con i partner europei in tema di immigrazione. È però la prima volta che la questione esce dalle logiche di un dibattito politico tutto a dodici stelle per diventare motivo di dibattito tra ...