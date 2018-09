Video/ Barcellona Psv (4-0) : highlights e gol della partita (Champions League) : Video Barcellona Psv (4-0): highlights e gol della partita di Champions League. Al Camp Nou dominio blaugrana, tripletta di Messi e Dembele fa un gol capolavoro(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 09:59:00 GMT)

DIRETTA / Barcellona Psv (risultato finale 4-0) info streaming Video e tv : Dembelè e Messi - dilaga il Barca : DIRETTA Barcellona-PSV, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 1^ giornata gruppo B.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 20:38:00 GMT)

Diretta / Barcellona Psv (risultato live 1-0) info streaming Video e tv : Piquè salva su Lozano : Diretta Barcellona-PSV, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 1^ giornata gruppo B.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 20:18:00 GMT)

DIRETTA / Barcellona Psv (risultato live 1-0) info streaming Video e tv : capolavoro di Messi! : DIRETTA Barcellona-PSV, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 1^ giornata gruppo B.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:34:00 GMT)

Diretta / Barcellona Psv (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : Bergwijn e Suarez - prime occasioni : Diretta Barcellona-PSV, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 1^ giornata gruppo B.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Barcellona-Psv/ Info streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Barcellona-Psv, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 1^ giornata gruppo B.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:55:00 GMT)

DIRETTA / Barcellona Huesca (risultato finale 8-2) streaming Video Dazn : show dei blaugrana : DIRETTA Barcellona Huesca streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata della Liga spagnola(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 20:15:00 GMT)

DIRETTA / Barcellona Huesca (risultato live 3-2) streaming Video Dazn : la riapre Gallar! : DIRETTA Barcellona Huesca streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata della Liga spagnola(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 19:12:00 GMT)

Diretta / Barcellona Huesca (risultato live 1-1) streaming Video Dazn : Messi risponde ad Hernandez! : Diretta Barcellona Huesca streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata della Liga spagnola(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:48:00 GMT)

DIRETTA / Barcellona Huesca (risultato live 0-0) streaming Video Dazn : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA Barcellona Huesca streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata della Liga spagnola(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:01:00 GMT)

Barcellona Huesca/ Streaming Video e diretta Dazn : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Barcellona Huesca Streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata della Liga spagnola(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 08:27:00 GMT)

DIRETTA/ Valladolid Barcellona (risultato finale 0-1) streaming Video Dazn : blaugrana di misura! : DIRETTA Valladolid Barcellona, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che i blaugrana affrontano in trasferta, nella 2^ giornata della Liga(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 00:15:00 GMT)

Diretta/ Valladolid Barcellona (risultato live 0-1) streaming Video Dazn : Sergi Roberto in gol! : Diretta Valladolid Barcellona, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che i blaugrana affrontano in trasferta, nella 2^ giornata della Liga(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 23:49:00 GMT)

DIRETTA/ Valladolid Barcellona (risultato live 0-0) streaming Video Dazn : ancora nessun gol! : DIRETTA Valladolid Barcellona, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che i blaugrana affrontano in trasferta, nella 2^ giornata della Liga(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 23:08:00 GMT)