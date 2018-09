Via della Superba | apre la nuova strada

Via della Superba - oggi l’inaugurazione : Inaugurazione della nuova “Strada del Papa”: consentirà di alleggerire il traffico dai mezzi pesanti in entrata e uscita dal porto il traffico del Ponente

Emma Marrone - dedica toccante per il padre : “Sei il Viaggio più bello della mia vita” : Emma Marrone commuove i follower con un messaggio toccante per il padre. La cantante salentina da sempre è molto legata alla sua famiglia e ha un rapporto bellissimo con Rosario, il suo papà, che le ha trasmesso l’amore per la musica. Ancora oggi i due collaborano insieme e spesso l’uomo segue Emma nei suoi tour in giro per il mondo. La Marrone arriva da una famiglia semplice e molto unita, i suoi genitori l’hanno sempre ...

Jessica Simpson incinta della terza figlia : l’annuncio della gravidanza Via social : A quanto pare la cicogna visiterà ancora una volta Jessica Simpson e la sua famiglia: la cantante e attrice statunitense, oggi 38enne, è in attesa del terzo figlio che, in realtà, sarà una femminuccia. La bionda Jessica ha dato l’annuncio via Instagram: “Non potremmo essere più felici” le parole della Simpson che, dal 2014, è sposata con Eric Johnson e con lui ha avuto i suoi altri due figli. Secondo matrimonio per ...

Rotary Club Faenza. Al Via gli incontri pubblici sul mondo della scuola - le imprese e la salute : Anna Tampieri Socia del Rotary Club Faenza, Anna Tampieri è dal 2016 direttrice dell'Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del CNR. Coordinatrice di otto progetti europei e WP ...

Mentre ero Via - le riprese della serie Tv con Giuseppe Zeno e Vittoria Puccini : Si chiama “Mentre ero via”, la nuova serie tv coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno Vittoria Puccini torna da protagonista su Rai1 nella serie tv “Mentre ero via“. Sono attualmente in corso le riprese tra Verona e Roma, nella nuova fiction scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Dopo il grandissimo successo di “Un’altra vita” e “Sorelle”, ...

Temptation Island Vip al Via il 18 settembre : coppie e anticipazioni della prima puntata : Temptation Island Vip fa il suo debutto questa sera a pochi mesi dal successo ottenuto dalla versione nip che migliora di anno in anno e che quest'estate ha raggiunto agilmente il 20% superandolo e non di poco. Sarà in grado Simona Ventura di replicare il successo di Filippo Bisciglia e dei suoi sconosciuti? Mediaset è sicura di sì visto che si è tenuta stretta l'edizione vip che doveva andare in onda a fine agosto e che, invece, terrà ...

Serie C : caos totale - rinViate anche 6 partite della 2ª giornata [DETTAGLI] : RIPESCAGGI– È caos totale nel calcio italiano, difatti 6 partite della Serie C sono state rinviate a data da destinarsi per la decisione di fissare al 21 settembre l’udienza del Collegio di Garanzia per la riassunzione e il riesame dei giudizi sui ricorsi di Pro Vercelli e Ternana sui format di Serie B. Non verranno disputate Arezzo-Pro Vercelli, Novara-Albissola e Siena-Pisa per quanto riguarda il girone A; Fano-Ternana per il ...

NBA - tutte le date e gli appuntamenti per il Via della nuova stagione : Dopo oltre tre mesi la grande macchina NBA è pronta a rimettersi in moto: Philadelphia e Dallas apriranno le danze dal 21 settembre, pronte poi a volare in Cina per i Global Games, mentre i campioni ...

Accordo Lega-Procura sui 49 milioni della Lega : Via al piano di rientro dei fondi : Le somme necessarie arriveranno in primis dagli introiti dell'attività politica , donazioni di militanti, due per mille e quant'altro, . Nel caso in cui la Lega faticasse a reperirli su questo fronte,...

Serie C - rinViate anche 6 partite della 2ª giornata : Ogni settimana scrivo sentenze sulle infiltrazioni mafiosi sull'economia eppure devo dire che questo calcio qualche problema lo dà". date - "Il fatto nuovo - ha spiegato Frattini - è che il Tar del ...

