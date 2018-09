Vettel alla Bild | ' Se potessi chiederei tanti consigli a Schumi'

Formula 1 - Vettel alla Bild : 'Credo nel Mondiale. Se potessi chiederei tanti consigli a Schumi' : "Se stesse bene, chiederei tanti consigli a Schumi". Sebastian Vettel confessa alla Bild che vorrebbe al suo fianco il sette volte campione del mondo di Formula 1 per ascoltare i suoi preziosi suggerimenti. "Non tanto sul mio stile di guida, ma sul lavoro all'interno del team e sulle politiche della Formula 1", dice il pilota della Ferrari, ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton ormai in fuga - Sebastian Vettel costretto alla resa? : Questa volta il montante di Lewis Hamilton è arrivato e ha lasciato danni pesanti su Sebastian Vettel e Ferrari. Il campione del mondo in carica ha trionfato ancora, anche sulla ostica pista di Marina Bay e, vincendo il Gran Premio di Singapore, ha portato a 40 le lunghezze di vantaggio sul rivale diretto. Un margine notevole, inaspettato se si pensa all’equilibrio tra le due vetture e, soprattutto, valutando che fino all’errore di ...

F1 - Vettel ruggisce e difende la Ferrari : “giù le mani dalla nostra strategia - mai creduto di essere più veloci” : Il tedesco ha commentato l’esito del Gp di Singapore, professando fiducia in vista degli ultimi sei Gran Premi di questa stagione Una gara da dimenticare, una prestazione al di sotto delle aspettative che rischia di compromettere la corsa verso il titolo mondiale. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel non ha certo brillato a Singapore, chiudendo terzo e perdendo altri dieci punti da Lewis Hamilton, vincitore della gara disputata sul ...

F1 – Vettel che pensava di non arrivare alla fine della gara - Hamilton grato e Verstappen soddisfatto : le parole dei protagonisti del Gp di Singapore : Hamilton, Verstappen e Vettel commentano a caldo il Gp di Singapore: i tre piloti e le loro diverse sensazioni alla fine della gara-- Lo spettacolo in notturna del Gran Premio di Singapore fa calare il sipario su una gara dominata dall’inizio alla fine da Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, reduce dalla pole position di ieri, è partito in testa alla corsa che ha portato al termine senza mai rischiare la prima posizione. Sul podio ...

F1 - Pagelle GP Singapore 2018 : Hamilton “alla Alì” - Verstappen ottimo - Vettel in ginocchio - Perez “da cartellino rosso” : Lewis Hamilton non si ferma più, domina anche il Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno e vola verso il quinto titolo mondiale della sua carriera. Il portacolori della Mercedes è stato implacabile nei 61 giri di Marina Bay e ha assistito all’ennesimo colpo da ko rifilato al suo rivale numero uno, Sebastian Vettel. La gara non ha regalato grandi sorprese o emozioni, a parte qualche corpo a corpo, ma spunti interessanti sì. Andiamo, ...

Diretta Formula 1 Singapore live/ Hamilton in testa - Verstappen torna davanti alla Ferrari di Vettel! : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Singapore 2018 Marina Bay live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa asiatica (oggi domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:06:00 GMT)

DIRETTA FORMULA 1/ F1 Singapore streaming video SKY qualifiche live : Vettel e Hamilton puntano alla pole! : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Singapore 2018: cronaca e tempi delle sessioni sul circuito cittadino di Marina Bay (oggi sabato 15 settembre)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:49:00 GMT)

F1 – Dall’incidente alla… sbirciata ai dati di Raikkonen - Vettel svela : “non è un dramma - ma…” : Il tedesco ha commentato l’incidente avvenuto nel corso della seconda sessione di prove libere, esprimendo le proprie sensazioni sulle prestazioni della Ferrari Kimi Raikkonen è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Singapore. Il finlandese della Ferrari ha girato in 1’38″699, precedendo Lewis Hamilton e i due piloti della Red Bull: l’olandese Max Verstappen e l’australiano Daniel ...

MotoGp - Valentino Rossi messo… ‘alle strette’ : “preferisco il Rally alla F1 - ma tra Hamilton e Vettel…” : Il pilota della Yamaha ha partecipato ad un simpatico gioco organizzato dalla Michelin, rispondendo ad alcune domande sul mondo dello sport Risposte chiare, immediate e gettate lì senza esitazione. Valentino Rossi ha partecipato ad un simpatico quiz organizzato dalla Yamaha, facendo chiarezza sulle proprie preferenze relative al mondo dei motori e degli sport in generale . Dalla Formula 1 allo sci, passando per il vino e gli stili ...

Tutto il peggio a Monza : la Ferrari e Vettel dalla favola all'incubo : nostro inviato a MonzaTante cose brutte. Il suicidio Ferrarista, la riconferma del pubblico italiano come il peggiore della F1. Il disastro dei due compagni litiganti in sella al Cavallino. I fischi al vincitore, Lewis Hamilton, al quinto centro nel Parco come Schumi, e che grazie alle pazzie Ferrariste allunga nel mondiale e va a più trenta su Vettel. A sette Gp dal termine vale più di un'ipoteca. Tante cose brutte davvero. A cominciare ...

Tutto il peggio a Monza La Ferrari e Vettel dalla favola all'incubo : Benny Casadei Lucchi nostro inviato a Monza Tante cose brutte. Il suicidio Ferrarista, la riconferma del pubblico italiano come il peggiore della F1. Il disastro dei due compagni litiganti in sella al ...

Dalle emozioni alla delusione. L'anno in salita di Vettel : nervi scoperti e altra macchia : «Una grande m...»: così il tedesco sintetizza la corsa rovinata dal crash con Hamilton. Gli è mancata la pazienza. Rosberg: «Con errori simili non si vincono i Mondiali»

Formula 1 - Gp Monza : il video del contatto Vettel-Hamilton alla Roggia : Il Gran Premio di Monza ha vissuto subito un episodio chiave per le sorti della gara e, potenzialmente, anche del Mondiale: dopo essersi già sfiorati alla prima variante, Sebastian Vettel e Lewis ...

F1 – Vettel - l’amara qualifica di Monza e il permesso a Raikkonen di vincere : “partendo dalla pole penso che…” : Sebastian Vettel e le amare qualifiche di ieri a Monza: le sensazioni del tedesco della Ferrari dopo il sabato del Gp d’Italia Le qualifiche di ieri a Monza non hanno fatto andare a letto Sebastian Vettel troppo soddisfatto: il tedesco della Ferrari, dopo aver tagliato il traguardo, era convinto di aver conquistato la pole position del Gp d’Italia, solo al team radio però è venuto a conoscenza di essere stato battuto dal suo ...