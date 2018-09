Valencia-Juventus stasera in tv | Diretta | a che ora comincia e dove vederla

oasport

(Di mercoledì 19 settembre 2018)intv e Live-Streaming: il match di Champions League è in programma Mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 21:00 e verrà trasmesso sia su Sky Sport Arena e Sky Sport canale 253 che sul canale 384 del digitale terrestre. Il Live-Streaming sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go. L’esordio dellain Europa sarà particolarmente importante per la sua stagione.fanno parte del Gruppo H insieme al Manchester United. Laarriva alla partita dopo quattro vittorie su quattro in campionato, ottenute senza grandi difficoltà e rimanendo quasi sempre in totale controllo delle partite.Questa sera (ore 21.00) si giocherà, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I bianconeri inno la propria avventura nella massima competizione continentale, si riparte dal Mestalla contro l’ostica compagine spagnola che ha tutte le carte in regola per impensierire i Campioni d’Italia. I ragazzi di Max Allegri vogliono iniziare con piede giusto anche perché la Coppa dalle grandi orecchie è il più importante obiettivo stagionale, il mercato estivo è stato pensato proprio per rafforzare la squadra e dare l’assalto al trofeo più importante dopo aver perso due finali negli ultimi tre anni. La partita sarà trasmessa intv su Sky, instreaming su Sky Go.