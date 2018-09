Val di Fiemme | cocaina e hashish in auto | arrestato un giovane In casa un laboratorio

Skiroll - Guide World Classic Tour in Val di Fiemme : Il 15 e 16 settembre seconda edizione della Fiemme Rollerski Cup Ziano di Fiemme (TN) eleggerà i migliori della Coppa del Mondo FIS A grande richiesta torna lo Skiroll in Val di Fiemme , con la “culla dello sci nordico” (e non solo) pronta ad ospitare a Ziano di Fiemme (TN) gli atleti alla Fiemme Rollerski Cup del 15 e 16 settembre. Una seconda edizione prestigiosa, che si aggiunge agli altri importanti eventi di Skiroll disputatisi in ...

Combinata nordica - in programma una tappa di Coppa del Mondo in Val di Fiemme : Le Coppe del Mondo di salto e Combinata nordica a gennaio faranno tappa in Val di Fiemme L’annuncio è fresco di poche ore fa, la FIS ha affidato al comitato trentino Fiemme Ski World Cup la doppia prova di Coppa del Mondo di salto speciale, in programma il 12 e 13 gennaio, in concomitanza con la tre giorni (11-12-13) di Coppa del Mondo di Combinata nordica, tappa ormai classica per lo stadio del salto di Predazzo e il centro del fondo di ...