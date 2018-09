Vaccini | in Friuli Venezia Giulia altolà dei medici su deriva web

Vaccini : contro Hpv più vaccinate in Veneto - Friuli e Puglia : C’e’ “un’ampia variabilità delle coperture vaccinali tra le Regioni per tutte le coorti“, ma è in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Puglia che si osservano le migliori coperture vaccinali contro il Papilloma Virus Humano (HPV), virus che si trasmette attraverso rapporti sessuali e che può essere responsabile di alcuni tipi di tumore, tra cui quelli al collo dell’utero e quelli del cavo orale. E’ quanto ...