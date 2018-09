Va in ospedale per mal di pancia - 48enne muore dopo colonscopia - aperta indagine : Chieti - È morta in ospedale, a 48 anni, dopo una colonscopia, si tratta di E.G. una donna 48enne originaria di Pavia ma residente a Vasto, la donna è morta la notte scorsa all'ospedale Renzetti di Lanciano. La Procura delle Repubblica di Chieti ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del decesso e disporrà con molta probabilità l'autopsia sul corpo della donna. La signora di 48 anni si era recata nei ...

“Terrificante!”. Bimbi morti in scatole di cartone - choc in ospedale. La scoperta dopo una visita inaspettata : Orrore in ospedale. Macabra scoperta in Kenya, dove una visita a sorpresa del governatore di Nairobi Mike Sonko presso il Pumwani Maternity Hospital ha portato al ritrovamento di 12 corpi di bambini morti, nascosti in scatole di cartone. Da allora, un medico e altri due membri dello staff sono stati sospesi, ha detto il governatore su Twitter, dove ha anche pubblicato un video dell’ispezione ospedaliera. “visita improvvisata ...

Astaldi perfeziona cessione 59 - 4% concessionaria nuovo ospedale Mestre : Astaldi ha perfezionato la cessione di una quota pari al 59,4% di Veneta Sanitaria Finanziaria di Progetto, concessionaria dell'ospedale dell'Angelo di Venezia-Mestre, in Italia, noto anche come nuovo ...

Simona Ventura in ospedale per la fan malata - ma la ragazza muore qualche ora prima : Il suo sogno era quello di incontrare Simona Ventura, ma un brutto male ha purtroppo fatto in modo che questo incontro non potesse mai avvenire, nonostante la conduttrice si sarebbe recata qualche ora dopo in visita all'ospedale Microcitemico di Cagliari.E' questa la triste vicenda di Rosy, ragazza che, malata di cancro, lascia un marito e una bimba di nove anni. Ha scritto su Instagram,Manuela, presidente dell'Associazione Charlie ...

Perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato : donna in ospedale : Incidente, questo pomeriggio, lunedì 17 settembre 2018, in strada Fontaneto a Chieri. Per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Chieri, una donna ha perso il controllo della ...

Matthew Perry : "Ho passato tre mesi in ospedale" : La star di Friends, Matthew Perry, ha recentemente rivelato su Twitter di aver passato tre mesi in un letto d'ospedale per un intervento chirurgico gastrointestinale. Secondo quanto rivelato da Huffington Post un portavoce di "Chandler", il suo personaggio nella popolare sit-com americana, lo ha definito: "Grato per l'interesse dei fan e continua a chiedere privacy".Three months in a hospital bed. Check. — Matthew Perry (@MatthewPerry) 15 ...

Spedicato dei Negramaro in ospedale - Giuliano Sangiorgi in volo da Roma per raggiungere l'amico : Un silenzio di attesa, di speranza. E la preghiera. In questo momento gli amici più cari di Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro , si trovano al Fazzi di Lecce , dove il giovane - dopo aver ...

Negramaro : il chitarrista Lele Spedicato è stato ricoverato in ospedale per un malore : Forza Lele, siamo tutti con te <3 The post Negramaro: il chitarrista Lele Spedicato è stato ricoverato in ospedale per un malore appeared first on News Mtv Italia.

“È in gravi condizioni!”. Paura per i Negramaro : proprio ora che aspetta un figlio. Portato d’urgenza in ospedale : Giuliano Sangiorgi, il carismatico cantante dei Negramaro, si appresta a diventare papà per la prima volta. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso il profilo social ufficiale della band, condividendo uno scatto che lo ritrae con il libro Niente panico! Come sopravvivere alla paternità di Pietro Cossa, la scritta “Scegliamo il nome?” e l’hashtag #ilyegiuly. A darne l’annuncio nei mesi scorsi proprio la coppia. Giuliano, inoltre, nelle ...

“Aghi nella frutta!”. Ennesima follia umana : diversi in ospedale. La scoperta choc : La follia umana arriva lì dove nessuno riesce neanche a immaginare. La moda del momento sembra quella di ‘inserire’ aghi da cucito negli alimenti che vengono serviti in tavola. Un caso in Italia si è registrato lo scorso giugno: a Firenze, infatti, una ragazza ha rischiato la vita. La giovane, alla stazione dei carabinieri di Campo di Marte, ha denunciato il ritrovamento di due aghi da cucito in una mozzarella acquistata in un supermercato ...

La cena di nozze? Tragica. Quaranta persone in ospedale. Sospetti sul pesce servito : Bisogna sempre prestare attenzione a ciò che si mangia. Le intossicazioni alimentari sono dietro l’angolo. Specie quando in tavola viene servito del pesce crudo. È risaputo che, se mal conservato, il pesce crudo può causare un’intossicazione alimentare nota come ‘sindrome sgombroide’. Saper riconoscere i sintomi con cui compare, spesso già dopo mezz’ora dell’ingestione del pesce e fino a 2 ore dal pasto, è importante per ...