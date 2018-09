V-neck shoes | le décolleté accollate

dilei

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Avete presente la classica? Quella che appunto si scolla sul collo del piede (scusate il gioco di parole)? Ecco, è diventata più pudica: ha alzato la scollatura e l’ha fatta diventare una V! Ecco qui un trend da tenere d’occhio in fatto di scarpe. Fonte Pinterest V-, le: chi ha lanciato la moda Spesso le tendenze partono dalla strada e vengono recepite dalle case di moda, ma altrettanto spesso succede il contrario: sono le grandi maison che fanno diventare un capo un trend. In questo caso però ci vuole un po’ più tempo perchè il trend venga recepito e capito dal grande pubblico. Questo è il caso delle V-, che sono nate come V-heels (cioè tacchi con la scollatura a V) ad opera del marchio Céline nell’autunno del 2015. Ancora prima, Jil Sander aveva proposto dellealte molto...