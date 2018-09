: #AmbEisenberg sul @Corriere riguardo l’#Iran: 'ritengo che adesso l’Italia dovrebbe compiere ogni passo che può per… - AmbasciataUSA : #AmbEisenberg sul @Corriere riguardo l’#Iran: 'ritengo che adesso l’Italia dovrebbe compiere ogni passo che può per… - TelevideoRai101 : Usa:Iran maggior sponsor del terrorismo - moneta_sovrana : IN #Siria SI STA REALIZZANDO LA PROFEZIA BIBLICA DELLA GUERRA DI #GOG E #MAGOG... RUSSIA E TURCHIA E IRAN VS ISRAELE E USA #WW3 -

L'è il principale Paese sostenitore del. Lo ha dichiarato il Dipartimento di Stato Usa nel rapporto annuale sulglobale. Teheran è "responsabile di aver intensificato diversi conflitti e minato gli interessi americani in Siria, Yemen, Iraq, Bahrein, Afghanistan e Libano". Non ha "remore nell'usare (il) in ogni continente", finanziando reti terroristiche in Africa occidentale, avendo attività operative in Europa e armi nascoste in Sud America,cercando di smantellare governi in Medioriente".(Di giovedì 20 settembre 2018)