Usa | uragano Florence | Michael Jordan dona 2 milioni per aiutare le regioni colpite

meteoweb.eu

: Gli Usa attendono l’arrivo dell’uragano Florence: venti a 200 chilometri orari - LaStampa : Gli Usa attendono l’arrivo dell’uragano Florence: venti a 200 chilometri orari - NewsTG_ : #ULTIMORA USA: Uragano Florence: Sale ad almeno 37 morti - zazoomblog : Uragano Florence il bilancio sale a 35 vittime: ancora alluvioni in Carolina del Nord primi effetti anche sul Nord-… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Il leggendario ex giocatore di basketdonerà duedi dollari alledall’”. I Charlotte Hornets, squadra di proprietà di, hanno annunciato i piani martedì: un milione andrà alla Croce Rossa americana e l’altro ad una fondazione per le vittime dell’. Considerato da molti come il più grande giocatore di basket di tutti i tempi,è cresciuto a Wilmington, North Carolina, regione colpita dall’durante il fine settimana. “Penso di dover fare qualcosa perché mi ha colpito personalmente”, ha detto l’ex campione che non appena le strade lo consentiranno, vuole recarsi nelle aree allagate per vedere i suoi amici e la sua famiglia. L'articolo Usa,perleMeteo Web.