USA | in aumento le richieste di mutui settimanali

USA - produzione industriale in aumento ad agosto : Si conferma in forza la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di agosto. Il dato ha registrato una crescita dello 0,4% come il mese precedente, dato rivisto da +0,1%,, risultando al di ...

USA - redditi e spese personali in aumento a luglio : Stabile la crescita dei consumi delle famiglie americane . Secondo il Bureau of Economic Analysis, BEA, degli Stati Uniti, a luglio i consumi personali, PCE, sono cresciuti dello 0,4%, come nel mese ...

USA - richieste sussidi disoccupazione in lieve aumento : Salgono poco meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 25 agosto. I "claims" sono aumentati di 3.000 unità a 213.000 dalle 210.000 mila unità non ...

Aumento dei pedaggi e investimenti in calo. Il dossier del ministero che accUSA la società : Aumenti dei pedaggi superiori a quelli dell’inflazione. investimenti inferiori a quelli programmati. Crescita delle irregolarità riscontrate nelle ispezioni. Poche sanzioni. L’ultima relazione del ministero delle Infrastrutture sulla società Autostrade, ben prima del crollo del viadotto Morandi, evidenzia un rapporto sbilanciato ai danni dello Stat...

Il consumo di grassi è - nei topi - l'unica caUSA dell'aumento di peso : ... quanti batteri! Disinfettanti con alcol: i batteri resistono? Home - SCIENZA - Salute Il consumo di grassi è, nei topi, l'unica causa dell'aumento di peso Quali tra gli alimenti che mangiamo tutti i ...

RagUSA - truffa per aumento pensione : sequestro da 1 - 2 milioni di euro a sindacalisti : La Guardia di Finanza: sequestrati beni per oltre 1,2 milioni di euro a 5 ex sindacalisti della scuola per truffa aggravata ai danni dello stato.

Cina - export in aumento nonostante dazi USA : Teleborsa, - La bilancia commerciale della Cina peggiora: a luglio, il surplus si attesta a 28,05 miliardi di dollari, in deciso calo rispetto ai 41,46 miliardi di giugno, dato rivisto da 41,61 ...

Cina - export in aumento nonostante dazi USA : La bilancia commerciale della Cina peggiora: a luglio, il surplus si attesta a 28,05 miliardi di dollari, in deciso calo rispetto ai 41,46 miliardi di giugno , dato rivisto da 41,61 miliardi, e sotto ...

Ucraina - possibile default a caUSA dell'aumento del prezzo del gas - : L'aumento del prezzo del gas potrebbe portare al default l'Ucraina. Tale ipotesi è stata espressa a Newsone dal deputato ucraino del "Blocco di opposizione" Yuri Pavlenko. Pavlenko ha spiegato che al ...

Esperto su aumento spese per la difesa : un passo verso l'indipendenza dagli USA - : L'aumento delle spese militari su richiesta sia degli Stati Uniti sia della NATO è sempre accompagnato da una certa pressione alla quale però bisogna resistere. Lo ha dichiarato a Sputnik Pascal ...