Uomini e Donne | Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo in crisi? L’ex tronista fa una strana

Perché gli Uomini hanno più orientamento nello spazio delle donne - : Gli scienziati dell'Università di Londra ritengono che la differenza stia nella discriminazione di genere e nelle uguali opportunità, più che nelle abilità innate. Nel corso di un nuovo studio, hanno ...

“Maria De Filippi incredula!”. Rivelazioni scottanti a Uomini e Donne : “Le mie labbra e non solo.” Eccolo - Sebastiano : il nuovo Sossio Aruta : Il trono Over di Uomini e Donne sta regalando grandi emozioni fin dalle primissime settimane. A tenere banco, in questo avvio di settembre, è la stessa coppia che lo scorso anno ha catalizzato l’attenzione: Riccardo Guarneri e Ida Platano. Il tarantino e la bresciana, protagonisti anche a Temptation Island lo scorso luglio, sembrano essere proprio ai ferri corti. Anzi, a dirla tutta, sembra che la loro relazione sia arrivata al capolinea: ...

Uomini e Donne - Sebastiano debutta da playboy. Clamorosa indiscrezione : 'Ha cercato le mie labbra e non solo' : Sullo scadere della puntata odierna, di mercoledì 19 settembre, di Uomini e Donne si sono fatti conoscere al pubblico due nuovi personaggi del parterre Sebastiano e Caterina . In particolare il ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 20 settembre 2018 : Luigi e Lorenzo litigano furiosamente! : A Uomini e Donne, i due tronisti Mara e Luigi escono insieme. Lui mette in discussione per lei il suo trono. Lorenzo attacca senza scrupoli il suo antagonista. Colpo di scena a Uomini e Donne. Entrano in studio i tronisti tranne Luigi. Si viene a scoprire che ha messo in discussione il suo trono. Mastroianni ad un certo punto, ha iniziato a provare interesse per Mara Fasone. A quanto pare la redazione gli ha chiesto se intendeva conoscerla e ...

ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE Uomini E DONNE/ Trono Classico 19 settembre : la rivincita di Luigi Mastroianni! : ANTICIPAZIONI UOMINI e DONNE, REGISTRAZIONE Trono Classico 19 settembre: Gianni Sperti furioso con Sara Affi Fella? Gli indizi che arrivano dai social.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:02:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 19 settembre 2018 : ...

Nino Castanotto torna a Uomini e Donne e dichiara : “Barbara è pericolosa” : Uomini e Donne, il ritorno di Nino: è polemica con Barbara De Santi E’ appena finita l’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne. E dopo il discutissimo ritorno di Barbara De Santi, anche un altro cavaliere ha fatto capolinea nello studio del programma. Di chi si tratta? Lui è Nino Castanotto ed ha avuto una tormentata relazione un po’ di tempo fa con Anna Tedesco. Tra l’altro aveva anche litigato con ...

GEMMA GALGANI E ROCCO / Video - ballano "Paradise" a Uomini e Donne : "Non sapevo si muovesse così!" : GEMMA GALGANI e ROCCO, ballo romantico nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari stuzzica ma le cose prenderanno una brutta piega prossimamente...(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : IDA - RICCARDO e i messaggi di BARBARA DE SANTI : Il ritorno di BARBARA De SANTI non è di certo passato inosservato ai tantissimi telespettatori del trono over di Uomini e Donne: oltre ad un litigio con Gemma Galgani, la dama ha fatto alcune dichiarazioni sulla coppia formata da RICCARDO Maria Guarnieri e Ida Platano. Nel corso della discussione tra i due fidanzati, BARBARA ha infatti ammesso di aver mandato qualche messaggio su Instagram a RICCARDO ma ha tenuto a specificare che l’uomo ...

Uomini e Donne/ Maddalena conquista tutti : il monologo in studio fa impazzire il web! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani contesa tra Marco Cappagli e Rocco? Intanto David fa breccia nei cuori di tutte le dame del parterre...(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Uomini e Donne | Puntata 19 settembre 2018 | In diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e Donne | Puntata 19 settembre 2018 | In diretta pubblicato su Gossipblog.it 19 settembre 2018 14:35.

Ida e Riccardo si sono lasciati / L'addio a Uomini e Donne : tornano nel parterre ma c'è un'ultima speranza : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati. Oggi tornano in studio a Uomini e Donne e confermano la rottura. C'è ancora una speranza per la coppia? Forse sì...(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Uomini e Donne - Camilla Mangiapelo - sfogo su Instagram : "Abbiate rispetto per i periodi difficili altrui" : Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, fidanzata, perlomeno ufficialmente, visto che non ci sono state nuove dichiarazioni in merito, con l'ex tronista e giocatore di pallacanestro Riccardo Gismondi, si è lasciata andare ad uno sfogo con i suoi numerosi follower su Instagram.Circa un mese e mezzo fa, Riccardo e Camilla avevano annunciato, sempre tramite i social ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip prossimo tronista? : Uomini e Donne, Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip sarà il prossimo tronista? La frase che non passa inosservata Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne? Ebbene una frase del tentatore avrebbe messo qualche dubbio al riguardo. Il giovane ha ricoperto questo ruolo nella versione spagnola del noto […] L'articolo Uomini e Donne, Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip prossimo tronista? proviene ...