Unicef | nessun bambino sia privato della propria libertà

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Roma – “I recenti fatti di cronaca riportano all’attenzione la grave situazione dei bambini in carcere al seguito delle madri detenute. ComeItalia chiediamo chesialiberta’ epossibilita’ di vivere in un ambiente a misura die favorevole ad un sano sviluppo fisico e psicologico”. “Per questo chiediamo la piena attuazionelegge 62 del 2011 che prevede che le madri detenute e i loro bambini trovino accoglienza nelle case famiglia protette”. Cosi’ in un comunicato Andrea Iacomini, Portavoce dell’Italia. L'articolosiaproviene da RomaDailyNews.