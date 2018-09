Una app per aiutare i pellegrini alla Mecca E a progettarla è stato un team

Morto sulla scala antincendio - Ghinelli : 'Dramma a ridosso di Una scuola. Da oggi la piazza sarà la prima tappa della pattuglia anti degrado'... : "E' un episodio triste e doloroso che fa riflettere su quanto sia difficile dare risposte adeguate e coerenti al disagio". L'episodio al quale si riferisce il sindaco Alessandro Ghinelli risale a ieri ...

Una pallottola nel cuore 3 - diretta seconda puntata : Francesca è scappata : Non si darà pace fino a quando non avrà scoperto l'assassino di Enrico (Giovanni Scifoni), il protagonista di Una pallottola nel cuore 3. Nella seconda puntata, in onda questa sera, 18 settembre 2018, alle 21:25 su Raiuno, Bruno (Gigi Proietti) dà il via alle indagini.-Di seguito, il liveblogging della seconda puntata di Una pallottola nel cuore 3- [live_placement]prosegui la letturaUna pallottola nel cuore 3, diretta seconda puntata: ...

'Così abbiamo rivoluzionato l'uso dei taxi nelle città con Una app' : Secondo uno studio dell'Università Bocconi di Milano non ci sono dubbi: l'introduzione della chiamata dei taxi tramite applicazione è in grado di generare una riduzione dei tempi di attesa tra una ...

"Così abbiamo rivoluzionato l'uso dei taxi nelle città con Una app"? : Secondo uno studio dell'Università Bocconi di Milano non ci sono dubbi: l’introduzione della chiamata dei taxi tramite applicazione è in grado di generare una riduzione dei tempi di attesa tra una corsa e l’altra stimata tra i 6,5 minuti (nel 18% dei casi) e i 4,1 minuti (nel 27%), con un aumento delle corse (fino a 5 nel 20% dei tassisti) e una maggiore sensazione di rilassatezza (nel 56% dei casi) dei ...

SpaceX : il primo turista della LUna sarà il giapponese Yusaku Maezawa : Come vi avevamo annunciato pochi giorni fa, Elon Musk aveva dichiarato di aver venduto il primo biglietto per il viaggio intorno alla Luna ad un giapponese. Ora possiamo dirvi con esattezza che si tratta del miliardario giapponese Yusaku Maezawa. sarà lui quindi il primo turista spaziale a essere portato in orbita attorno alla Luna a bordo del Big Falcon Rocket di SpaceX. Non sarà una “Luna di miele” il suo viaggio nello spazio però, ...

Rise of Civilizations è un gioco di strategia in tempo reale con Una mappa enorme e personaggi storici : Rise of Civilizations è un gioco di strategia RTS in cui dovrete conquistare un regno e far prosperare una delle otto civiltà uniche disponibili affrontando battaglie MMO in tempo reale. Il gioco si svolge su una singola mappa di enormi dimensioni abitata da giocatori e da personaggi NPC e permette di inviare ordini in qualsiasi momento, stringere alleanze con altri giocatori, convocare figure storiche come Giulio Cesare e Giovanna d’Arco e ...

Il primo turista sulla LUna sarà un giapponese : «Ha pagato un sacco di soldi». Lo storico viaggio nel 2023 : ... dai Memoji a Facetime, le novità del nuovo aggiornamento Maezawa, che è anche un noto collezionista d'arte, ha annunciato che inviterà a volare insieme a lui anche alcuni artisti da tutto il mondo, ...

Dalla Terra alla LUna : il sogno si avvera per un giapponese - : Finanza & Dintorni E' il sogno di molti bambini: andare sulla Luna! Un imprenditore giapponese lo realizzerà.

Miliardario giapponese primo turista spaziale attorno alla LUna con SpaceX di Musk : astronauti e artisti : Arcano svelato. Elon Musk ha rivelato stanotte il nome del turista spaziale che, molto probabilmente nel 2023, sarà inviato in orbita intorno alla Luna a bordo di una navetta di Space X. Si tratta del ...

Veronica Maccarone e Kaspar Capparoni/ "Sono stato fortUnato ad incontrarla - senza di lei..." (Vieni da me) : Veronica Maccarone e Kaspar Capparoni: l'attore e la moglie ospiti sul divano rosso di Caterina Balivo. "Sono stato fortunato ad incontrarla", confessa l'attore (Vieni da me).(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:40:00 GMT)

Un giapponese e sei artisti sulla LUna : Il magnate della moda giapponese Yusaku Maezawa sarà il primo turista a viaggiare sulla Luna. Lo ha annunciato il fondatore e direttore di Space X Elon Musk, che ha confermato di aver ricevuto in cambio “una somma significativa” di denaro. La compagnia lancerà il razzo Bfr entro il 2023 e sarà la pr

F1 - suona l’allarme per la Red Bull in vista di Sochi : Verstappen verso Una pesante penalità : Il pilota olandese probabilmente cambierà alcune componenti del proprio motore, situazione che lo obbligherà a pagare una penalità in griglia-- Brutte notizie per la Red Bull in vista del Gp di Sochi, con ogni probabilità infatti Max Verstappen dovrà scontare una pesante penalità sulla griglia di partenza. I problemi di mappatura a cui ha dovuto far fronte l’olandese durante la gara di Singapore hanno spinto i tecnici della squadra ...

Sarà un miliardario giapponese il primo turista ad andare sulla lUna con SpaceX : Sarà il miliardario giapponese, Yusaku Maezawa ad essere il primo turista a viaggiare sulla luna, con la navicella SpaceX. L'annuncio arriva direttamente da Elon Musk, il patron dell'azienda aerospaziale americana. Il viaggio verso la luna di Maezawa, che durerà 5 giorni, è previsto per il 2023. Il 42enne miliardario, fondatore del colosso dell'e-shopping Zozotown con un patrimonio personale stimato attorno ai 2,9 miliardi ...

Rapporto Fao - Fondazione Barilla : “La fame nel mondo è in crescita - occorre Una rivoluzione alimentare per risolvere i grandi paradossi alimentari globali” : 821 milioni di persone denutrite nel mondo (dato in aumento di 6 milioni rispetto allo scorso anno) contro 672 milioni di obesi. Uno scenario tragico che vede al centro il cibo e il modo in cui lo produciamo, consumiamo e purtroppo sprechiamo. Partendo dal nuovo dato FAO arriva forte il messaggio della Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN): “dobbiamo dare vita a una vera e propria “rivoluzione alimentare” se vogliamo ...