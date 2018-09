Un talento al giorno | de Ligt | gioiello made in Ajax

calcioweb.eu

: RT @LaMazzaDiHazza: Non c’è un giorno in cui io mi svegli senza pensare ad Harry. Al suo sorriso, al suo modo di essere e di fare, al suo t… - Loren18782583 : RT @LaMazzaDiHazza: Non c’è un giorno in cui io mi svegli senza pensare ad Harry. Al suo sorriso, al suo modo di essere e di fare, al suo t… - sonia_rinaldi1D : RT @LaMazzaDiHazza: Non c’è un giorno in cui io mi svegli senza pensare ad Harry. Al suo sorriso, al suo modo di essere e di fare, al suo t… - Lissosweet : RT @LaMazzaDiHazza: Non c’è un giorno in cui io mi svegli senza pensare ad Harry. Al suo sorriso, al suo modo di essere e di fare, al suo t… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Il vivaio dell’, anche in periodi di vacche magre sotto il profilo dei risultati, non ha mai smesso di sfornare talenti arruolabili dalla prima squadra. Quello ajacide è sicuramente nella top 3 dei settori giovanili più produttivi al mondo e il fatto che il club disponga l’adozione della stessa filosofia di gioco – e quindi del modulo tattico – per tutte le sezioni dell’academy, favorisce l’upgrade dei virgulti più promettenti. Questo è uno dei segreti della fulminea affermazione in prima squadra di Matthijs de, il diamante più brillante dell’inesauribile miniera biancorossa. Classe 1999, è gia capitano dei lancieri e a guardarlo giocare non si direbbe che abbia soltanto 19 anni. Ha già disputato una finale di Europa League – è il più giovane ad aver giocato una finale europea (17 anni e 285 giorni) -, ed è un titolare della ...