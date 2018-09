Un movimento paneuropeo né di destra né di sinistra | per dare la scossa

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Ci sono un francese, un tedesco e un italiano. Ma la loro sfida è tutt'altro che una barzelletta. Si chiamano Colombe Cahen-Salvador, Damian Boeselager e Andrea Venzon, sono tutti under 30, e con il loro Volt Europa, ilfondato subito dopo la Brexit, vogliono "un'alternativa" alla deriva sovranista che si sta spargendo a macchia d'olio nel Vecchio Continente. Perché, come spiega ad Huffpost lo stesso Venzon, 26enne milanese presidente di questa nuova realtà politica, "o diventiamo guida ed esempio di prosperità economica e culturale all'interno dell'Unione, o decliniamo a staterello, sempre più anziano e provinciale, da cui i giovani non vedono l'ora di scappare".Ma perché l'Italia ha bisogno dell'Europa? Non è più facile pensare soltanto agli interessi nazionali?Viviamo in un mondo in cui competiamo con ...