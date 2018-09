Un giocatore perde una partita a Fortnite e minaccia di morte un ragazzo di 11 anni

eurogamer

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Stando a quanto riportato da NBC New York, un uomo di 45, Michael Aliperti, hato diundi 11dopo aver perso unaal popolare.L'episodio è accaduto a Long Island e, nello specifico, le autorità confermano che Aliperti ha inviato messaggi di testo e vocali su Xbox Live dopo la sconfitta, doveva di sparare al, probabilmente nella sua scuola.L'uomo è stato ammanettato nella sua casa di West Neck Road a Huntington, in seguito alla segnalazione della famiglia delalla polizia. Michael Aliperti, che sarebbe già noto alle forze dell'ordine per alcuni reati, è attualmente in attesa di giudizio.Read more…