Un Amore Così Grande | film al cinema | cast | recensione | curiosità

Le lacrime di Arisa per l’ex : «Dopo un Amore Così puoi solo prenderti due cani» : Arisa e l’amore. La cantante, all’anagrafe Rosalba Pippa, è sempre stata riservata sugli affari di cuore ma sui sentimenti non ha mai mentito. così la 36enne, ospite de La mia passione, si è commossa ripensando al passato. E a una relazione particolarmente intensa. «Io l’ho vissuto un amore eccezionale», ha dichiarato, tra qualche lacrima. «È stato amaro e dolce, difficile ma assolutamente un quadro disegnato da Dio».-- E dopo che vivi una ...

Il produttore spiega il ruolo de Il Volo in Un Amore Così grande : “Valore aggiunto al film” : Il Volo in Un amore così grande, al cinema dalla prossima settimana. Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 20 settembre e vedrà tra i protagonisti i tre can tanti pop-lirici, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, fortemente voluti dal regista e dal produttore. Il film Un amore così grande è stato ufficialmente presentato ai media della penisola. Il regista Cristian de Mattheis ha raccontato come è nata ...

“Amore mio”. Carlotta Mantovan - sorpresa : dopo mesi torna a farsi sentire - così : Carotta Mantovan è tornata in tv. È diventata a tutti gli effetti un volto di Raitre da quando, il 10 settembre scorso, la giornalista e moglie del compianto Fabrizio Frizzi è approdata a ‘Tutta Salute’, la trasmissione, condotta da Michele Mirabella e Pierluigi Spada, interamente dedicata alla prevenzione e agli aspetti della vita quotidiana che possono concorrere a migliorare lo stato generale della nostra salute. Va in onda ...

“Amore - svegliati”. Ma il piccolo di pochi mesi è morto nella culla. “È successo così” - incredibile : Il gatto di casa sale nella carrozzina del neonato e lo uccide soffocandolo. Un gattone domestico è stata ritenuta la causa della morte di un bambino di appena 1 mese nella regione russa Oblast di Chelyabinsk nella città di Zlatoust. Il piccolo era stato messo a dormire nella sua culletta, quando di nascosto il gatto è salito vicino a lui e si è accoccolato vicino al suo viso impedendogli di respirare.Quando la mamma si è accorta che il gatto ...

FRANCESCA RETTONDINI : "STORIA CON ALBERTO CASTAGNA STRUMENTALIZZATA"/ "Un Amore Così grande non si dimentica" : FRANCESCA RETTONDINI, la compagna di ALBERTO CASTAGNA: "In tv viene ricordato troppo poco". Ultime notizie, l'attrice veronese ospite di Storie Italiane(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Lucia Orlando su Filippo a Pomeriggio 5 : “L’Amore non può finire così” : Pomeriggio Cinque: Lucia Orlando parla della storia finita con Contri Lucia Orlando e Filippo Contri, concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, si sono lasciati. Solo pochi giorni fa parlavano di grande amore e progetti futuri. A darne la notizia è stato il ragazzo sui social con un lungo post, nel quale ha ripercorso la storia con la Orlando sin dal primo incontro avvenuto nella Casa più spiata d’Italia. Lucia è stata ...

“Amore - ti aspetto in camera”. Orrore alla prima notte di nozze : lei trova lui “così” : Doveva essere il giorno più bello della loro vita. E invece si è trasformato nel peggior incubo. Era il 17 agosto 2018, Danny Emsley, 37 anni e sua moglie Clare, 35, si era appena sposati, avevano fatto le foto e poi erano andati a letto, felici ed emozionati di passare insieme la loro prima notte di nozze ma tutto è andato a rotoli. 12 ore dopo il servizio fotografico, lui è morto nella stanza dell’hotel spa dove si erano sposati. Un ...

“Passione sfrenata”. Totti e Ilary - l’estate è più bella così : Amore in famiglia : Francesco Totti e Ilary Blasi lavorano a nuovi progetti di vita. Tra questi vi è la possibile sit-com da mettere in cantiere nelle prossime settimane. Magari dopo il Grande Fratello Vip 3: la conduttrice TV ed ex letterina di Passaparola prima, infatti, deve dedicare anima e corpo alla terza edizione della casa più spiata di Italia. Il prossimo settembre prenderà il via il novo appuntamento. E Totti? Capitan Francesco, ormai dirigente a tempo ...

Il Volo debutta al cinema in Un Amore Così grande : ecco il trailer del film atteso a settembre : Il Volo debutta al cinema in Un amore così grande con Giuseppe Maggio e Francesca Loy. I tre artisti sono quindi pronti all'arrivo sul grande schermo in una pellicola che parla d'amore ma anche dell'Opera e di Verona. La scelta di ingaggiare Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble nasce da un'esigenza narrativa ma che ha testimoniato un partenza non proprio distesa tra il regista e i tre artisti. ecco le parole di Cristian De ...

Serena Rossi : 'Amore - musica - dramma : così sono diventata Mimì' : Mentre ancora si gode i frutti di quest'anno ricco di premi , Nastro d'Argento e David di donatello per Bang Bang, la canzone del film dei Manetti Bros Ammore e malavita, e tanta tv , bene Detto fatto ...

“Addio Amore”. Un ultima telefonata - poi la tragedia. Quando il marito arriva li trova così. I nipotini avevano 4 e 5 anni appena : Un ultima telefonata. Una disperata richiesta d’aiuto. Per lei e per i suoi due nipotini di appena 4 e 5 anni. Era al supermercato a fare la spesa e nonostante gli sforzi, gli appelli e la corsa, non ha potuto fare altro che piangere. Quando è riuscito ad arrivare a casa moglie e nipotini erano morti carbonizzati, avvolti dalle fiamme che stanno bruciando la California settentrionale. Si chiamavano Emily e James Roberts i due fratellini morti ...

“Addio Amore”. Un ultima telefonata - poi la tragedia. Quando il marito arriva li trova così. I nipotini avevano 4 e 5 anni appena : Un ultima telefonata. Una disperata richiesta d’aiuto. Per lei e per i suoi due nipotini di appena 4 e 5 anni. Era al supermercato a fare la spesa e nonostante gli sforzi, gli appelli e la corsa, non ha potuto fare altro che piangere. Quando è riuscito ad arrivare a casa moglie e nipotini erano morti carbonizzati, avvolti dalle fiamme che stanno bruciando la California settentrionale. Si chiamavano Emily e James Roberts i due fratellini morti ...