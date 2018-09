Ultimo episodio di Rocco Schiavone su Rai2 il 19 settembre | la seconda stagione in onda a

Torna Blue Bloods 8 su Rai2 il 1° settembre : sarà l’Ultimo episodio in onda prima della pausa? : La programmazione di Blue Bloods 8 su Rai2 fa impazzire il pubblico. La scorsa settimana, la serie è Tornata inaspettatamente in onda, senza dovuto preavviso. Questo sabato, lo show continuerà ad essere trasmesso, mentre non vi è traccia di una trasmissione nella seconda serata di domenica. L'ottava stagione sta lentamente volgendo al termine, e stasera, 1° settembre andrà in onda il diciassettesimo episodio. Si intitola "Ripensamenti" ...

Soul Calibur 6 potrebbe essere l’Ultimo episodio della serie : A partire dal 19 Ottobre sarà disponibile Soul Calibur 6 su PC, PS4 e Xbox One. Il producer Motohiro Okubo in occasione di un’intervista che gli è stata fatta durante la Gamescom 2018 ha parlato del futuro del franchise, affermando che potrebbe essere l’ultimo capitolo. Soul Calibur 6: L’ultimo capitolo? A seguire uno stralcio della sua intervista: Mi è stato chiesto più volte come mai abbiamo ...

Cambia la programmazione di Blue Bloods 8? L’Ultimo episodio in onda su Rai2 il 5 agosto : La programmazione di Blue Bloods 8 subirà qualche Cambiamento. Pare che l'ottava stagione si fermerà stasera, 5 agosto, con il quindicesimo episodio, lasciando il posto ad altro. Non è chiaro il morivo per cui Rai2 abbia deciso di rimandare la serie a data da destinarsi, ma non sorprende il fatto che gli spettatori potrebbero trovarsi impreparati ai prossimi cambi di programmazione della rete. Si intitola "Questione di coscienza" (e non più ...

Il finale di Quantico 3 delude i fan? L’Ultimo episodio della serie in onda anche in Italia su Fox : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sul finale di Quantico 3. Stanotte negli Stati Uniti è andato in onda il finale di serie di Quantico. Alex Parrish dice addio al suo pubblico con l'ultimo episodio del thriller drama. Lo show targato ABC è stato infatti cancellato lo scorso maggio e non ci sarà una quarta stagione. L'addio di Priyanka Chopra ha soddisfatto le aspettative del pubblico? Il finale di Quantico 3, in realtà, ha lasciato ...

Trama e promo del finale di The 100 5 - chi sopravvivrà nell’Ultimo episodio? (video) : Il promo del finale di The 100 5 anticipa la fine di un capitolo per la serie distopica. Dalla sesta stagione, lo show creato da Jason Rothenberg cambierà decisamente rotta con l'introduzione di nuovi personaggi. Nella seconda parte del finale di stagione, i nostri protagonisti cercano riparo per sopravvivere all'imminente minaccia, e qualcuno di loro potrebbe non farcela. Il precedente episodio ha infatti lasciato molte vite in bilico, tra ...