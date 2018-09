UeD oggi | Sebastiano il nuovo Sossio? Pubblico in delirio

gossipetv

: #uominiedonne oggi in onda il #tronoover... #sebastiano il nuovo #SossioAruta? Guardate un.po cosa vedremo.nells p… - VicolodelleNews : #uominiedonne oggi in onda il #tronoover... #sebastiano il nuovo #SossioAruta? Guardate un.po cosa vedremo.nells p… - VicolodelleNews : #uominiedonne oggi in onda il #TronoOver con #idaplatano e #riccardoguarneri ecco una piccola anticipazione di q… - GeorgePreg : Lara ti adoro ancora oggi per come hai affrontato il tutto. Sei una Donna. #UeD #UominieDonne -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Uomini e Donnedel Trono Over diventa ilAruta? I commenti deldel Trono Over a Uomini e Donne è già riuscito ad attirare l’attenzione su di sé. Il cavaliere sembrerebbe ricordare un altro uomo molto conosciuto nel programma e che, attualmente, non c’è. Stiamo parlando diAruta. … L'articolo UeDilinproviene da Gossip e Tv.