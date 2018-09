UeD anticipazioni | Lorenzo in lacrime | colpa di una corteggiatrice

UeD anticipazioni : Ida e Riccardo chiudono - Gemma bacia Rocco : Le anticipazioni di Uomini e donne del Trono Over si concentrano su Ida e Riccardo , che si sono lasciati e su Gemma , gia' all'angolo dopo solo una puntata. Nella registrazione precedente, avevamo visto la Platano e il fidanzato in crisi nera, nonostante nel falò di confronto a Temptation Island si fossero promessi di vivere insieme e di dimenticare le incomprensioni. Eppure non è bastato, la distanza e le divergenze caratteriali li hanno portati ...

UeD anticipazioni : due ex corteggiatori a Temptation Island Vip : UeD anticipazioni: a Temptation Island Vip arrivano due ex corteggiatori L’inizio di Temptation Island Vip è ormai alle porte e sul web cominciano ad apparire i primi volti dei protagonisti. Nel programma condotto da Simona Ventura saranno presenti sei coppie e, come nella versione classica dello stesso, troveremo i tentatori. Come rivela il blog di […] L'articolo UeD anticipazioni: due ex corteggiatori a Temptation Island Vip ...