UE | chiude caso Mcdonald' s sulla non tassazione di alcuni prodotti in Lussemburgo

Gb - caso Maddie McCann : le ricerche potrebbero chiudersi a fine settembre : Le ricerche di Madeleine McCann , la bambina britannica scomparsa nel 2007 in Portogallo, potrebbero terminare entro tre settimane, a fine settembre. È quanto riporta il Daily Mail , citando una fonte ...

Concorso alla Sapienza - il premier Conte chiude il caso : "Non parteciperò" : Il premier frena a proposito della notizia secondo cui sarebbe in corsa per un posto da professore: "Mi avete ricordato una...

La Fifa chiude il caso Modric - nessuna indagine : Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric . La federazione internazionale - fa sapere la società nerazzurra - ha infatti confermato, tramite una lettera ...

Cristiano Ronaldo-Sorrentino - il portiere del Chievo chiude il caso : "Si è scusato" : Stefano Sorrentino è stato mandato letteralmente al tappeto da Cristiano Ronaldo e questo ha costretto il numero uno del Chievo Verona ad abbondanare il campo poco prima del novantesimo. L'ex Palermo ...

Anna Fasol è stata ritrovata a Roma : si chiude il caso della mamma scomparsa nel nulla : La donna è stata rintracciata in un centro di accoglienza della Croce Rossa Italiana: se n'era andata volontariamente per...