UBI Banca | lo short selling di B&G Master Fund

UBI Banca punta a mobilità aziendale sempre più sostenibile : Teleborsa, - Prosegue l'impegno di UBI Banca per la tutela dell'ambiente . Il Gruppo Bancario ha aggiunto al proprio parco auto la nuova Renault ZOE, un'autovettura elettrica a zero emissioni dirette. ...

UBI Banca lancia un master executive per formare manager "digital" : Un corso di studi per formare manager 'digital' da introdurre in Banca, uno dei settori in cui la trasformazione digitale ha avuto un maggiore impatto negli ultimi decenni. È questo l'obiettivo dell'...

Sfumano gli acquisti sui titoli bancari - resiste UBI : Teleborsa, - Le vendite tornano prepotenti sui titoli bancari di Piazza Affari, dopo un avvio in denaro che seguiva la buona performance della vigilia, in scia al calo dello spread sul debito Italia-...

Miglior conto corrente under 30 gratuito : offerte UBI Banca - BNL e Unicredit : In Italia sono molti i giovani under 30 che desiderano aprire un conto corrente personale e gratuito presso le principali banche, soprattutto prendendo in considerazione le Migliori soluzioni in base ai canoni e ai tassi previsti da ogni finanziaria. Le agevolazioni in merito alle offerte destinate ai giovani rivestono un ruolo importante all’interno del piano di proposte per il mercato clienti e istituti di credito come BNL, Ubi Banca e ...

UBI Banca - Marshall Wace lima la posizione ribassista : Il fondo speculativo Marshall Wace , dal 6 settembre 2018, ha ridimensionato le posizioni corte su UBI Banca , dall'1,61% all'1,56%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle ...

UBI Banca sigla accordo sindacale nell'ambito del Piano Industriale : Teleborsa, - UBI Banca e sindacati hanno firmato ieri, 6 settembre 2018, l'accordo che disciplina l'ulteriore fase del Piano di esodi volontari correlato agli efficientamenti e alle sinergie definiti ...

UBI Banca - Capital Research And Management Company scende sotto il 5% : Teleborsa, - La Consob comunica che, dal 30 agosto 2018, Capital Research and Management Company ha ridotto la propria quota azionaria nel Gruppo Bancario italiano al 4,853%, posseduta a titolo di ...

Piazza Affari : spinge in avanti UBI Banca : Ottima performance per il gruppo Bancario italiano , che scambia in rialzo del 2,75%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che UBI mantiene forza relativa ...

BORSA MILANO chiude in netto rialzo con bancari - brilla UBI - ... : ** Gli operatori evidenziano gli ultimi toni, apparentemente più rassicuranti, in tema di conti pubblici pur restando cauti sulla politica italiana in vista della manovra di bilancio. ** Dopo aver ...

A Piazza Affari - forte ascesa per UBI Banca : Brillante rialzo per il gruppo Bancario italiano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,64%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...