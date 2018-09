Twitter PWA | rilasciato update lato server per Windows 10 e Windows 10 Mobile

Twitter PWA si aggiorna : corretto un bug per la tastiera Swipe : Torna nuovamente ad aggiornarsi con un update lato server per Windows 10 e Windows 10 Mobile la Progressive Web App ufficiale di Twitter. Novità Aggiunta la possibilità di aggiornare la preferenza linguistica nelle impostazioni. La tastiera Swipe non si blocca più durante la composizione dei Tweet. Supporto per screen reader. Link al download Twitter (Gratis, Windows Store) ?

Twitter PWA si aggiorna : integrazione con Windows Feedback : La Progressive Web App di Twitter torna di nuovo ad aggiornarsi lato server con alcune novità per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Implementata l’integrazione con Windows Feedback: è possibile inviare delle segnalazioni o dei suggerimenti agli sviluppatori mediante una nuova voce situata nel menu principale. I video vengono adesso riprodotti automaticamente. Questa opzione, abilitata di default, può essere ...

Twitter PWA : ecco le novità in arrivo per Windows 10 e Windows 10 Mobile [AGG.1] : [Aggiornamento1 22/08/2018] Gli sviluppatori di Twitter hanno appena rilasciato mediante il Microsoft Store un nuovo update su Windows 10 e Windows 10 Mobile per la loro PWA. La versione è numerata 6.1.4.0 e introduce le novità preannunciate nei giorni scorsi (trovate la lista completa in basso). Articolo originale, Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, i developer di Twitter addetti allo sviluppo della Progressive Web ...

Twitter PWA : ecco le novità in arrivo per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, i developer di Twitter addetti allo sviluppo della Progressive Web App hanno svelato le novità in arrivo per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Anche se non abbiamo delle tempistiche ben definite, è molto probabile che il roll-out di alcune di queste feature elencate qui di seguito sia appena iniziato in modo graduale e quindi raggiungerà tutti gli utenti nel giro di pochissimi giorni. Detto ...

Twitter PWA : arriva la descrizione delle immagini : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio su Windows 10 e Windows 10 Mobile di un nuovo aggiornamento lato server per la Progressive Web App di Twitter. Changelog Ora è possibile aggiungere delle descrizioni alle immagini durante il caricamento. Si tratta di una funzionalità studiata per gli utenti affetti da problemi visivi e può essere attivata dalle impostazioni. Fix di bug. Link al download Twitter (Free, Windows Store) ? Fonte

Twitter PWA si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : aggiunti i tweet multipli : La Progressive Web App ufficiale di Twitter ha ricevuto da pochissimo un nuovo aggiornamento lato server (ossia che non richiede l’installazione dallo Store) per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Novità Aggiunta la possibilità di comporre tweet multipli: dopo aver cliccato sul tasto Twitta è possibile scrivere più di un post alla volta selezionando il pulsante “+”situato in basso a destra. Link al download Twitter (Free, ...

Twitter PWA si aggiorna : arriva il supporto ad Anniversary Update : La Progressive Web App di Twitter, a partire dalla sua pubblicazione, ha ricevuto moltissimi aggiornamenti di cui molti lato server. L’ultimo, numerato 6.1, è stato rilasciato appena poche ore fa ed è disponibile sul Microsoft Store per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Aggiunto il supporto ufficiale a Windows 10 e Windows 10 Mobile Anniversary Update. La modalità landscape è stata ulteriormente ottimizzata su ...