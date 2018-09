: #Trump, pronti a contrastare bioattacchi - CyberNewsH24 : #Trump, pronti a contrastare bioattacchi - TelevideoRai101 : Trump, pronti a contrastare bioattacchi - Ultima_Notizia : #Trump sfida l’uragano #Florence:Pronti, non badiamo a spese -

L'amministrazione Usa ha presentato una strategia per combattere meglio gli attacchi e gli incidenti biologici. Il piano è stato svelato in occasione del 17/o anniversario degli attacchi all'antrace che causarono 5 morti negli Usa dopo l'attentato dell'11 settembre. L'obiettivo è la creazione di una commissione interministeriale di biodifesa sotto la guida del ministro della Sanità Alex Azar, per coordinare i vari dipartimenti interessati (Difesa,Dipartimento di Stato, Sicurezza interna, Agricoltura).(Di mercoledì 19 settembre 2018)