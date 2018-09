: Trump: 'Kim accetta ispezioni nucleari - TelevideoRai101 : Trump: 'Kim accetta ispezioni nucleari - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Nucleare Corea del Nord, Trump: 'Kim ha accettato visita ispettori' #usa - gianluca_prato : RT @NotizieIN: 07:08 | Nucleare Corea del Nord, Trump: 'Kim ha accettato visita ispettori' -

"Kim Jong-un ha acconsentito a permettere, oggetto di negoziati finali, e smantellare in maniera permanente un sito di test e lancio alla presenza di esperti internazionali. Nel frattempo non ci saranno razzi e test". Così il presidente degli Usa dopo le iniziative concordate dai leader delle due Coree riuniti a Pyongyang per nuovi colloqui. "Inoltre, la Corea del Nord e del Sud presenteranno un'offerta congiunta per ospitare le Olimpiadi 2032. Molto eccitante", ha commentato.(Di mercoledì 19 settembre 2018)