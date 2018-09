Trovato il cadavere della dipendente del tribunale di Aosta scomparsa lunedì

Roma - Trovato cadavere sul lungomare di Anzio : si indaga per omicidio - : La scoperta è avvenuta intorno alle ore 18.20. Si tratterebbe di un uomo nordafricano sulla trentina non ancora identificato. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Velletri

Cosenza - Trovato cadavere - forse di clochard - nei pressi dell''Oasi francescana' : Cosenza - Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo non identificato è stato trovato la scorsa notte lungo una strada di Cosenza. Il corpo si trovava nei pressi della struttura di ...

Cadavere carbonizzato Trovato a Modena - si indaga per omicidio pluriaggravato : omicidio pluriaggravato, dalle sevizie e dai futili motivi, e distruzione di Cadavere: sono le ipotesi di reato avanzate dalla procura di Modena in relazione al ritrovamento di un Cadavere carbonizzato in avanzato stato di decomposizione in località San Donnino, alle porte della città emiliana.Continua a leggere

Modena - Trovato cadavere carbonizzato in avanzato stato di decomposizione : Forse di una giovane donna il cadavere trovato in parte carbonizzato a San Donnino. La zona del rinvenimento è nota, da anni, come 'angolo' sufficientemente nascosto da consentire il consumo di droga e anche prostituzione.Continua a leggere

Parco degli Aironi - Trovato cadavere di una donna/ Ultime notizie Gerenzano - area chiusa ai visitatori : Parco degli Aironi, trovato cadavere di una donna. Ultime notizie Gerenzano, area chiusa ai visitatori: mistero sulle cause della morte, indagano le forze dell'ordine(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:55:00 GMT)

Roma. Cadavere di un uomo Trovato nel fiume Tevere : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a Roma nel fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Milvio e

BE : Trovato cadavere escursionista scomparso a maggio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bagnoli del Trigno - riTrovato cadavere un 71enne nella sua abitazione : Giornata nera per la cronaca in Molise. Un 71enne , B.A. le sue iniziali, è stato rinvenuto cadavere nella sua casa di Bagnoli del Trigno. L'uomo non dava notizie di se da alcuni giorni e per questo ha destato la ...

Milazzo - Trovato cadavere in una cappella del cimitero : forse è suicidio : Un uomo di sessant'anni è stato trovato senza vita, questa mattina in una cappella nel cimitero di Milazzo. L'uomo, a quanto pare si sarebbe suicidato con un colpo di pistola che aveva in mano. L'...

Versilia : Trovato in mare cadavere davanti alla spiaggia : Il corpo di un uomo, tra i 40 e i 50 anni, è stato ritrovato in mare nelle acque antistanti la spiaggia della Lecciona, tra Torre del Lago e Viareggio (Lucca). Secondo quanto si apprende, ad accorgersi del corpo che galleggiava sarebbero stati alcuni bagnini degli stabilimenti accanto che lo avrebbero poi riportato a riva: inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenute la guardia costiera e ambulanza della Misericordia di Torre ...

Melito Porto Salvo. Settantenne Trovato cadavere in mare a Crotone : Il corpo di un Settantenne è stato rinvenuto mercoledì mattina intorno alle 08.00. La macabra scoperta è avvenuta nello specchio

VIDEO - Ponte di Nona - cadavere di un uomo Trovato in un casale abbandonato : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe di un 55enne di origini romene , non residente a Roma. Sul posto gli agenti del ...

Cadavere di un senzatetto Trovato in un casolare/ Ultime notizie Roma : il corpo era in decomposizione : Giallo a Roma, trovato Cadavere di un senzatetto: già in decomposizione, il corpo del senzatetto era già in decomposizione. Il ritrovamento in via della Quercetta(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:01:00 GMT)

Manuela Bailo - la donna scomparsa a Brescia è stata uccisa dall’ex amante. Domenica è stato riTrovato il cadavere : Manuela Bailo, la donna scomparsa il 28 luglio scorso, è stata uccisa dall’ex amante Fabrizio Pasini. Lo ha confessato lo stesso 48enne Bresciano in un interrogatorio avvenuto nella notte di Domenica. L’uomo ha raccontato di aver nascosto il cadavere della 35enne in una cascina abbandonata ad Azzanello, nel Cremonese. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. “Le indagini non ...