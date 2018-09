laragnatelanews

: TripAdvisor cambia e punta sui social nel segno di brand, editori e influencer - laragnatelanews : TripAdvisor cambia e punta sui social nel segno di brand, editori e influencer - evyna : TripAdvisor cambia e punta sui social nel segno di brand, editori e influencer - Engage_Magazine : '@TripAdvisor cambia pelle e si trasforma in un #social. Nel feed ognuno potrà creare il proprio viaggio personaliz… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) 18 anni fa nasceva, l’ormai nota piattaforma dedicata ai viaggiatori che ha ormai da tempo influenzato il modo in cui milioni di persone organizzano i propri viaggi in giro per il mondo, grazie alle recensioni che permettono di conoscere l’opinione di esperti del settore o persone comuni in merito a ristoranti, hotel e, in generale, luoghi da vedere nelle città che si decide di visitare. Il successo cheha ottenuto in questi anni è sotto gli occhi di tutti. Ma l’obiettivo continua ad essere quello di voler offrire agli utenti una piattaforma sempre più ricca di opportunità per organizzare al meglio i propri viaggi. Ed è con questo obiettivo in mente che arriva una piccola rivoluzione che, di fatto, renderàancora piùrispetto al passato. Una rivoluzione presentata in questi giorni dai vertici dell’azienda. E’ ...