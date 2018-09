Trenitalia | La Freccia | cover su Marina Abramovic e la sua mostra di Firenze

Aurora Ramazzotti bloccata sul Frecciarossa : «Trenitalia - basta ritardi disumani» : Anche Aurora Ramazzotti in trappola su una Freccia Rossa in questa giornata da dimenticare per i viaggiatori. Sulle sue Stories di Instagram la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha postato...

Trenitalia - La Freccia di settembre è all'insegna dell'arte : Teleborsa, - Viaggia ad alta velocità il numero di settembre de La Freccia , il mensile di FS Italiane , che regala ai clienti delle Frecce un intero mese all'insegna dell'arte, con tante interviste, ...

Trenitalia - "La Freccia" di settembre è all'insegna dell'arte : Viaggia ad alta velocità il numero di settembre de La Freccia , il mensile di FS Italiane , che regala ai clienti delle Frecce un intero mese all'insegna dell'arte, con tante interviste, ...

Trenitalia - confermato il brand : i nuovi ETR 700 sono Frecciarossa : Teleborsa, - Dovrebbe essere confermato il brand Frecciarossa per i nuovi diciassette ETR 700 di Trenitalia acquistati di seconda mano ma praticamente a "Km Zero" da Hitachi Rail . Anche se, a dire il ...

Trenitalia - confermato il brand : i nuovi ETR 700 sono Frecciarossa : Dovrebbe essere confermato il brand Frecciarossa per i nuovi diciassette ETR 700 di Trenitalia acquistati di seconda mano ma praticamente a "Km Zero" da Hitachi Rail . Anche se, a dire il vero, ...

Trenitalia - su La Freccia di agosto idee per vacanze al caldo e al freddo : Teleborsa, - Un iceberg in copertina. Un numero del mensile "La Freccia", questo di agosto, edito da Trenitalia e diretto da Marco Mancini, ricco di suggerimenti e consigli , su come ad esempio ...

Trenitalia - Frecciabianca addio! E' il momento degli Intercity Nuovo look : Teleborsa, - Il marchio Frecciabianca è probabilmente giunto al termine della sua esistenza. Il servizio potrebbe cessare probabilmente in dicembre, con l'entrata in vigore dell'orario invernale, ...