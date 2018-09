Trapela evento di Halloween per Rainbow Six Siege | arriva la casa stregata e nuove skin

optimaitalia

: Trapela evento di Halloween per #RainbowSixSiege, arriva la casa stregata e nuove skin - OptiMagazine : Trapela evento di Halloween per #RainbowSixSiege, arriva la casa stregata e nuove skin - AntonelloDiBell : @VeroDeRomanis @udogumpel In astrofisica c'è un evento che incute puro terrore: l'incontro e la fusione di due buch… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Pare chearriverà in grande stile quest'anno inSix. Dopo l'uscita dell'aggiornamento A3S3.1 del gioco, avvenuto nel corso di questa settimana, la community del gioco ha notato qualcosa di interessante nella schermata principale.Per alcuni brevi momenti la pagina ha mostrato un qualcosa che potrebbe rimandare davvero ad undidello sparatutto tattico. Scoperto per la prima volta dall'utente di Reddit Chuck0620, l'sembra essere una playlist casuale con la mappa House.Unainsomma, piena di fantasmi e altri mostri? Molto probabile. L'immagine della, che potete vedere nella foto in alto, in particolare in basso a destra, è poi sparita proprio come se fosse un fantasma. Non sappiamo se Ubisoft lo abbia fatto apposta o se sia stato un errore.House quindi potrebbere con decorazioni studiate appositamente per ...