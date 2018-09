Toyota Supra - Al volante del prototipo aspettando quella di serie

Il ritorno della Toyota Supra “A 90” e sarà Racing : Dopo un’assenza di oltre 15 anni, la SUPRA tornerà presto nel catalogo TOYOTA . Ma prima di rivelarsi nella sua versione definitiva, stradale, la sua quinta generazione rivendica già una conquista quanto a purezza di razza e aggressività tipiche del modello che sta per arrivare grazie a quanto mostrato recentemente nella versione “virtuale” di un noto gioco e in quella che dovrebbe essere la configurazione sportiva più ...

Toyota Supra : il ritorno della leggenda : Il prototipo della nuova Toyota Supra , l’attesissima nuova versione di una delle sportscar più amate al mondo, ha fatto il suo esordio internazionale al Festival of Speed di Goodwood. La vettura è stata guidata da due personaggi che hanno contribuito in maniera decisiva al suo sviluppo: il Chief Engineer Tetsuya Tada e il Master Driver Herwig Daenens. Dopo l’annuncio del […] L'articolo Toyota Supra : il ritorno ...

Toyota Supra - La sportiva debutta sulla salita di Goodwood : Come anticipato la Toyota ha portato al Goodwood Festival of Speed un prototipo di pre-produzione della nuova Supra. La coupé sportiva è stata così mostrata per la prima volta al pubblico in veste definitiva: nonostante le camuffature le principali linee della carrozzeria si possono già intuire, così come alcune delle venature che caratterizzeranno il cofano motore e i dettagli aerodinamici della coda, oltre alla particolare conformazione delle ...