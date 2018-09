Torquati-Ribera | bimbi nido Trilly non posso sfruttare appieno giochi

romadailynews

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Roma – “A seguito di numerose segnalazioni da parte dei genitori sentiamo il dovere di denunciare pubblicamente l’incresciosa situazione che costringe i bambini dela non poter pienamente fruire degli spazi esterni della struttura. Difatti rileviamo che, a seguito della nevicata dello scorso febbraio, ancora nessun intervento di manutenzione delle alberature e’ stato effettuato. Conseguentemente a causa dei mancati interventi risolutivi che, a detta dei genitori l’amministrazione avrebbe assicurato entro l’estate, parte del giardino rimane interdetto costringendo i bambini a turnazioni per poter uscire all’aperto”. “Questo significa che in determinati giorni, con le temperature che rimangono su valori prettamente estivi, alcuni bambini rimangono al chiuso. Gia’ la scorsa settimana abbiamo ufficialmente segnalato la ...