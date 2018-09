Tornava dalla vacanza con la moglie | poi la tragedia | una città in lutto per Franco

caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Marito estavano tornando da unain montagna, poi la. Viaggiavano a bordo della loro moto, una Bmw, quando un’auto ha invaso la corsia di marcia centrandoli in pieno. Per lui,Balliana, non c’è stato niente da fare; lei, Anna Guglielmi, è stata subito trasportata in ospedale in gravi condizioni. Il tragico incidente è avvenuto alla periferia di Lienz, in Austria, dove i due, entrambi appassionati di moto e residenti a San Donà, si erano recati per concedersi qualche giorno di relax. Balliana, 61 anni, non è riuscito a evitare l’impatto con l’auto e i soccorritori, giunti subito sul posto, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso mentre laè stata trasportata all’ospedale di Klagenfurt, dove è ricoverata in prognosi riservata. E versa ancora in gravi condizioni, scrive il sito La Nuova Venezia. Dopo ...