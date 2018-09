Torna nella Capitale la 6^ edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival

Sutri - a Palazzo Doebbing l'arte Torna nella sua casa : Con il sostegno e il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri dell'interno, dell'Economia, dell'Istruzione, dell'Ambiente, dei Beni culturali e della Fondazione Terzo ...

MATRIMONIO ALESSANDRO HABER E ANTONELLA BAVARO/ Da Papaleo a Tornatore - quanti vip tra gli invitati! : La cronaca del MATRIMONIO supervip di ALESSANDRO HABER e ANTONELLA BAVARO, che si sposano a Trastevere con una cerimonia in pompa magna. Tutti gli ospiti del mondo del cinema.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:31:00 GMT)

“UnoMattina In Famiglia” : Ingrid Muccitelli Torna nella mattina del weekend di Raiuno insieme alla new entry Luca Rosini. : torna un appuntamento fisso del mattino del weekend, alle 8.25 ritorna su Rai1 “Uno mattina In Famiglia” con una novità di rilevo: a fianco di Ingrid Muccitelli arriva Luca Rosini. Una stagione tutta nuova con una formula consolidatasi negli anni e che lo scorso anno ha fatto registrare ascolti ancora più in crescita: cronaca, approfondimenti, spettacolo, […] L'articolo “Unomattina In Famiglia”: Ingrid Muccitelli torna nella mattina ...

Tale e quale show - Antonella Elia a Blogo : "Care conduttrici - tremate - sono Tornata!" (VIDEO) : Tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e quale show, al via stasera su Rai1 a partire dalle ore 21.25 (LIVE su Blogo), c'è anche Antonella Elia. Alla vigilia della diretta, Blogo ha rivolto alcune domande alla showgirl reduce dalla partecipazione a Pechino Express. Un giorno ero a lezione di canto e uno degli autori del programma mi ha chiamato. Mi hanno chiesto se volessi fare il provino. L'ho fatto, ero sicura che non mi avrebbero ...

A Firenze Torna Didacta - la fiera dedicata all'innovazione nella scuola : torna per il secondo anno la fiera Didacta, appuntamento dedicato all'innovazione scolastica e rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore. ...

A Firenze Torna Didacta - la fiera dedicata all'innovazione nella scuola : Torna per il secondo anno la fiera Didacta, appuntamento dedicato all'innovazione scolastica e rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore. Centonovanta eventi tra workshop immersivi, dibattiti e convegni e oltre 300 ore di formazione si svolgeranno nella Fortezza da Basso di Firenze che per 3 giorni, dal 18 al 20 ottobre, si trasformerà nella capitale europea della scuola ...

Antonella Elia/ Torna l'eterna rediviva... come se la caverà con le trasformazioni? (Tale e quale show) : Antonella Elia, da scomparsa a rediviva: è sicuramente uno dei volti più famosi del programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Riceverà delle critiche? (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 10:10:00 GMT)

Rocca Brancaleone. Torna l'appuntamento con la Festa medievale nella rocca restaurata : Dalle 10 alle 19 nel parco si alterneranno combattimenti di armigeri, spettacoli di sbandieratori e tamburi, danze rinascimentali, dimostrazioni di tiro con l'arco e di falconeria e tanto altro. ...

Nella Bibbia tradotta da eretico Torna il Dio di carne e sangue : Fu come un ruggito. Secco, nitido, australe. Scaturito da ere geologiche. All'improvviso, aprire la Bibbia non fu più affare da casalinghe e da bigotte, ma digrignare di denti, atto eretico, un dio ...

NBA - Bynum vuole Tornare nella Lega? Paul Pierce lo deride : Andrew Bynum preso in giro da Paul Pierce in merito all’ipotesi di un suo ritorno nella NBA a 4 anni di distanza dall’ultima gara “Ho più chance di tornare io di Andrew Bynum. Io non gioco da due anni, lui da quattro”. Paul Pierce non certo tenero con Bynum, il quale ha rivelato di voler tornare nella NBA dopo ben quattro stagioni di stop. Il centrone ex Lakers ha postato alcuni video nei quali sembra in ottima ...

Barbara d’Urso - Torna Domenica Live : sorpresa nella prima puntata : Domenica Live, Barbara d’Urso entusiasta: una prima puntata ricca di sorprese e novità Barbara d’Urso sta tornando anche con Domenica Live. La prima puntata della nuova stagione del talk-show del fine settimana è infatti attesa per 16 Settembre 2018. A Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato le sue domeniche pomeriggio quando era ancora […] L'articolo Barbara d’Urso, torna Domenica Live: sorpresa nella prima ...

La seconda edizione del Verdello Fest a Bagheria. Nella Città delle Ville - Torna l'evento dedicato al limone - simbolo dell'identità ... : Il programma del Verdello Fest , sarà arricchito con piacevoli elementi d'intrattenimento come musica, spettacoli ed animazione. Per informazioni sull'evento è possibile visionare il sito ufficiale ...

Lombardia - 150 casi di polmonite : l'acqua Torna a far paura per la legionella : La grande paura dell'acqua era cominciata lo scorso luglio a Bresso, comune alle porte di Milano, dove ci sono stati cinque casi di morti per legionella. Tra la popolazione c'era persino timore di lavarsi, anche se poi gli impianti idrici domestici sono stati scagionati dagli esperti, per andare alla ricerca del batterio killer in torri di raffreddamento di impianti di condizionamento industriali. Ora la paura sta affliggendo dallo scorso 2 ...

Rocco Casalino Torna nella sua Ceglie da star : Il paesino di epoca pre romana e disseiminato di trulli, in provincia di Brindisi conta appena ventimila abitanti, e ha ospitato l'evento 'La piazza, la politica dopo le ferie', una tipica kermesse ...