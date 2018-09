Torino fuori dal dossier olimpico | l' ex sindaco di Sestriere Colarelli attacca il suo

Serie A Torino - ancora fuori Ansaldi - Aina e Lyanco : Torino - Allo stadio Filadelfia allenamento pomeridiano per i granata. Nella seduta diretta dal tecnico Mazzarri, l'attenzione è stata impostata su un programma tecnico-tattico in vista della ripresa ...

Torino - Ansaldi infortunato al ginocchio : starà fuori per 45 giorni : Brutte notizie per Ansaldi, uscito k.o. domenica scorsa nel primo tempo a San Siro contro l'Inter in seguito a un duro scontro con il nerazzurro Vrsaljko. La risonanza magnetica alla quale è stato ...

Torino - Meité nuovo idolo dei tifosi : il centrocampista si scatena fuori dal campo [VIDEO] : Il Torino ha scoperto un nuovo idolo, il centrocampista Meité. La squadra di Walter Mazzarri ha conquistato un punto nelle prime due giornate del campionato di Serie A, esordio con sconfitta nella gara contro la Roma, poi importante pareggio e rimonta contro l’Inter di Luciano Spalletti, 2-2 il risultato finale. Un grande protagonista è stato sicuramente il centrocampista Meité, vera scoperta del mercato dei granata. Esordio positivo ...

Olimpiadi delle Alpi - avanti tutta del Coni : a Torino solo tre discipline ma Milano non ci sta. Sala : “Noi fuori dalla governance” : Nuovo colpo di scena: adesso è Milano che minaccia di sfilarsi dalle Olimpiadi delle Alpi 2026. Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro per volere del Coni e del governo - che ha imposto la candidatura delle Alpi in modo da non scontentare Cortina e soprattutto Torino, soddisfando sia Lega...