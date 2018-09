Torino | auto pirata travolge e uccide un uomo | il pedone trascinato per oltre 15 metri

Torino - giro di vite sui vaccini : blitz dei Nas in scuole e Asl contro i "furbetti delle autocertificazioni" : Nel mirino le dichiarazioni delle famiglie, necessarie per entrare in classe senza certificato, dopo il caso della madre "falsaria" a Brescia

Autostrade - Gavio batte tutti : per la Milano-Torino garantiti rendimenti del 7 - 16% netto : Altro che Benetton. Il vero campione dei rendimenti stellari garantiti dalle concessioni autostradali è il gruppo Gavio che con la Milano-Torino, autostrada da record per i tempi realizzazione, è riuscito a spuntare un tasso di remunerazione del capitale investito del 10,52% lordo che al netto delle tasse è del 7,16 per cento, contro il 10,21% lordo (6,85% netto) di Autostrade per l’Italia. Dai Piani economico-finanziari delle concessioni ...

Torino - bimba investita davanti a fermata bus : è grave/ Ultime notizie - automobilista negativo all’alcoltest : Torino, bimba investita davanti a fermata bus: è grave. Ultime notizie corso Palermo, automobilista negativo all’alcoltest: si è fermato a prestare soccorso(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 12:32:00 GMT)

Torino - Firmata l'intesa per la sperimentazione della guida autonoma : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver firmato un protocollo d'intesa con la giunta comunale di Torino per avviare la sperimentazione dei sistemi di guida autonoma sul territorio del capoluogo piemontese. La città sabauda diventerà così un vero e proprio laboratorio dove le aziende potranno testare le proprie tecnologie su strade e infrastrutture cittadine appositamente allestite.Test in città. All'interno del ...

Guida autonoma - firmato protocollo d’intesa. Torino sarà il laboratorio d’Italia : Sebbene sia una tecnologia che ci interesserà solo tra diversi anni, da oggi anche l’Italia ha il suo hub per la sperimentazione della Guida autonoma. E’ stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra il Ministero dei Trasporti e la Giunta Comunale di Torino, che di fatto abilita il capoluogo piemontese a diventare il laboratorio per la mobilità “robotizzata”. A sottoporsi ai test non saranno solo le auto, con i loro ...

In auto 5 quintali di ferro rubato dalla Torino - Milano : Avevano stipato in auto circa 5 quintali di materiale ferroso di proprietà della Rfi , la ex Magliola, di Santhià, e asportato da alcuni tratti della linea ad alta velocità Torino - Milano. G.R., ...

Milan-Juventus - domani le visite mediche di Caldara : Bonucci in auto verso Torino : Milan-Juventus, si è conclusa la trattativa tra i due club, in tre cambiano maglia, Bonucci passa alla Juventus, Caldara e Higuain al Milan, un accordo sicuramente positivo per i rossoneri. In particolar modo i tifosi bianconeri delusi per la cessioni del difensore ex Atalanta, le visite mediche sono previste per la giornata di domani. Bonucci è partito in auto per raggiungere Torino mentre Higuain è atteso in serata a Milano. LEGGI TUTTE ...

L'autofficina fantasma sequestrata a Torino in strada Bramafame : Impianti per la verniciatura delle autovetture, carrozzeria, officina per le riparazioni, immobili per il ricovero delle vetture: una fiorente attività ma completamente sconosciuta al fisco e, tra l'...

Torino - folle gesto da un’auto in corsa. Un uovo nell’occhio all’atleta di colore : La prima reazione di Daisy è stata quella di urlare. L’hanno sentita fino agli ultimi piani dei palazzi popolari che scorrono dalla periferia Nord di Moncalieri fino a Torino. Grida di una giovane di 22 anni, avvicinata da un’auto in corsa mentre attraversa la strada e colpita in pieno viso da un uovo lanciato da pochi metri. Un lancio così viole...

Torino - auto piomba su un gruppo di cavalli che attraversa nel buio; due animali morti - gravissimo fantino : L'incidente a mezzanotte a San Gillio, feriti anche un'altra cavallerizza e il conducente della vettura

Torino laboratorio per auto autonoma : La speranza è che questa possa essere una politica economica che attrae competenze e aziende legate alla tecnologia e all'innovazione', commenta l'assessora all'Innovazione del Comune di Torino, ...