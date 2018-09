Tiro con l’Arco | l’Italia brilla nella seconda giornata di gare | tutti gli arcieri

“Non consumatelo - riportatelo indietro”. Scatta il riTiro del prodotto dagli scaffali : lotto e marca : Un altro avviso di ritiro dal commercio di prodotti alimentari è stato lanciato dal sito del Ministero della Salute. Accade spesso che il Ministero comunichi che alcuni prodotti a seguito di indagini a campione svolte dalle autorità vengano ritirati dagli scaffali dei supermercati perché ritenuti pericolosi, nocivi, non sicuri, non conformi alle norme sulla tutela dei consumatori. Si tratta, quasi sempre, di prodotti commestibili anche ...

Jovanotti in duetto con i Tiromancino in Fino a qui - fuori il 28 settembre : ecco il brano scelto : Anche Jovanotti in duetto con i Tiromancino in Fino a qui, nuovo disco atteso per la fine di settembre e del quale - giorno dopo giorno - va a delinearsi la tracklist che prevede la partecipazione di diversi artisti del panorama musicale italiano. Lorenzo Cherubini andrà quindi ad arricchire la nuova versione di La descrizione di un attimo, che il gruppo ha voluto inserire nel disco che rilascerà alla fine di settembre. L'annuncio arriva ...

Inter - che sfortuna : Eriksen porta in vantaggio il Tottenham con un Tiro deviato [VIDEO] : Eriksen in rete a San Siro contro l’Inter, in vantaggio il Tottenham grazie all’acuto del danese molto fortunoso Eriksen ha portato in vantaggio il Tottenham a San Siro contro l’Inter. La squadra di Spalletti stava giocando molto bene, quando grazie ad un rimpallo fortunoso, il centrocampista danese ha portato avanti nel punteggio la squadra di Pochettino. Un tiro smorzato da Miranda quello di Eriksen, che ha scavalcato ...

Tiro con l’Arco – Campionati Europei 3D - prima giornata di gare a Goteborg : tutti i risultati : Dopo la prima giornata l’Italia è già in cima alla classifica femminile a squadre e nelle due graduatorie dell’arco istintivo prima giornata di gara a Goteborg, in Svezia, per i Campionati Europei 3D. Oggi gli arcieri delle 4 divisioni in gara (compound, arco nudo, arco istintivo, longbow) hanno tirato le loro frecce sui primi 24 bersagli (sagome che raffigurano animali) posizionati in pendenza a distanze sconosciute. Domani, ...

Tiro con l’Arco - tutto pronto per i Campionati Europei 3D : tante aspettative per la Nazionale italiana : Da domani a sabato a Goteborg, in Svezia, vanno in scena i Campionati Europei 3D, una competizione che ha regalato all’Italia tante soddisfazioni nelle edizioni precedenti, per un totale di 41 podi in 5 edizioni L’Italia del 3D è pronta ad affrontare i Campionati Europei di Goteborg. Gli azzurri sono chiamati a continuare la tradizione della Nazionale in questo settore che ha portato alla Fitarco 41 medaglie in cinque edizioni. IL ...

‘Italia - come stai?’ : canottaggio - che squadra verso Tokyo! Conferma dalla ritmica - campanello d’allarme Tiro a volo : Si è conclusa ieri una settimana molto intensa per l’Italia, con i Mondiali di diverse discipline che hanno fornito riscontri altalenanti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le notizie migliori sono giunte indubbiamente dal canottaggio. Se guardiamo il medagliere generale, il Bel Paese ha conquistato il primato per il secondo anno di fila. Si tratta tuttavia di un successo platonico, perché due dei tre ori conquistati sono maturati in ...

NBA - Manu Ginobili spiega la decisione del riTiro : il dialogo con Popovich ed il ricordo più bello agli Spurs : Manu Ginobili ha parlato per la prima volta dopo l’annuncio dell’addio al basket, nella prossima stagione Popovich avrà un’arma in meno Manu Ginobili ha deciso di dire basta. Il basket è stato la sua vita, ma adesso è giunto il momento di dedicarsi ad altro, anche se probabilmente la ‘palla a spicchi’ sarà sempre presente nelle sue giornate. “Ero abbastanza convinto —ha dichiarato ai media di San Anatonio ...

Legittima difesa - scontro Salvini-Anm Magistrati : ‘Quel ddl è inutile e rischioso’ Ministro : ‘Invasione di campo - Tiro dritto’ : E’ scontro tra il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e l’Associazione nazionale Magistrati sulla Legittima difesa. Quello del governo è un disegno di legge di cui “non avevamo bisogno e che può essere molto rischioso“, ha affermato il presidente dell’Anm, Francesco Minisci, ribadendo le critiche sul ddl depositato al Senato ed esprime “allarme” per “una eventuale ‘liberalizzazione‘ ...

