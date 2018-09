Tifone Mangkhut | si aggrava il bilancio delle vittime nelle Filippine | “potrebbero essere

Le foto dei danni del Tifone Mangkhut : A Hong Kong e nelle Filippine, dove lunedì 40 corpi sono state estratti dal fango di una frana che aveva distrutto un accampamento di minatori The post Le foto dei danni del tifone Mangkhut appeared first on Il Post.

Hong Kong e' stata devastata dal Tifone Mangkhut - immagini impressionanti : Scenario da guerra ad Hong Kong. Città devastata dal tifone Mangkhut, le immagini. Davvero impressionanti le condizioni in cui si ritrova Hong Kong dopo il passaggio del violento tifone Mangkhut...

Tifone Mangkhut - sale a 74 il bilancio delle vittime nelle Filippine. Danni anche in Cina : L'Organizzazione meteorologica mondiale , OMM, ha definito Mangkhut il ciclone tropicale più forte dell'anno in tutto il mondo. Le Filippine vengono colpite spesso da tifoni in questo periodo dell'...

Si aggrava il bilancio del Tifone Mangkhut nelle Filippine : 74 morti e 40 dispersi : nelle Filippine il passaggio del tifone Mangkhut ha provocato la morte di 74 persone: i soccorritori lavorano ininterrottamente alla ricerca di sopravvissuti, tra macerie e fango. I dispersi sono 40, secondo quanto reso noto dalla polizia: un’enorme frana si è verificata a Itogon, sull’isola di Luzon, e si teme che numerose persone siano rimaste sepolte. Il tifone, il più potente del 2018, ha causato la morte anche di 4 persone in ...

Il Tifone Mangkhut sul sud della Cina. Tre milioni gli evacuati. Le vittime sono 74 - 43 i dispersi : Sale a 74 morti il bilancio aggiornato del tifone Mangkhut. La tempesta, la più potente del mondo dall'inizio dell'anno, ha distrutto le case e inondato le aree agricole delle Filippine settentrionali prima di proseguire verso Hong Kong e la Cina meridionale, dove fece quattro morti. La ...

Tifone Mangkhut - Hong Kong riparte : 4 morti nel Guangdong : Hong Kong sta lentamente tornando alla normalita’ dopo il devastante passaggio del Tifone Mangkhut tra la pulizia delle strade per gli alberi abbattuti e l’ingente quantita’ di detriti accumulati, le riparazione infrastrutturali e il ripristino dei trasporti, aereo incluso. Le compagnie di autobus hanno nel pomeriggio incrementato le corse, mentre i treni hanno offerto servizi piu’ limitati per gli alberi che hanno ...

La furia del Tifone Mangkhut tra Cina e Hong Kong : scene impressionanti da film di fantascienza [VIDEO] : Piogge alluvionali e inondazioni tra Cina e Hong Kong. Evacuate milioni di persone. scene impressionanti! La furia della natura si sta abbattendo in questi ultimi giorni sul sud-est asiatico :...

Tifone Mangkhut : oltre 3 milioni evacuati nel sud della Cina : La CNN ha riportato che oltre 3 milioni di persone sono state evacuate e messe in sicurezza nel sud della Cina a causa del passaggio del Tifone Mangkhut, che si è spostato in direzione nord. Al momento nel Paese risultano 4 vittime. L'articolo Tifone Mangkhut: oltre 3 milioni evacuati nel sud della Cina sembra essere il primo su Meteo Web.

Heather Parisi al centro del Tifone Mangkhut : «Una domenica di paura». I fan : «Allontanati dai vetri» : Heater Parisi terrorizzata dal tifone Mangkhut. Heather Parisi si trova a Hong Kong in questi giorni, e oggi è stata sorpresa dal tifone che si sta abbattendo sulla costa cinese, come vi...

Hong Kong - il Tifone Mangkhut a 180 km/h : la furia del vento fa cadere le persone e le trascina via. Le immagini : Il tifone Mangkhut si è abbattuto sulle Filippine e sulla Cina con estrema violenza. Le vittime, nelle Filippine, sono salite a 65 e i dispersi sono ancora 43. In Guangdong, invece, ci sono stati quattro morti, mentre a Hong Kong sono stati cancellati 900 voli. Nel video, la forza del tifone (declassato a tempesta tropicale) che trascina le persone nelle strade dell’ex colonia britannica. L'articolo Hong Kong, il tifone Mangkhut a 180 ...

Dopo le Filippine il Tifone Mangkhut colpisce Hong Kong : Dopo aver provocato almeno 64 morti nelle Filippine, il tifone Mangkhut si è spostato verso la Cina meridionale colpendo Hong Kong. Gli esperti considerano la tempesta la più potente dell'anno. Ecco alcuni dei video che sono stati pubblicati sui social network.

Le ultime foto del Tifone Mangkhut : Dopo avere causato decine di morti nelle Filippine e grandi danni a Hong Kong, il tifone sta ora portando piogge e forti venti in Cina

Tifone Mangkhut : 4 morti in Cina - almeno 100 minatori intrappolati nelle Filippine : 1/32 AFP/LaPresse ...