The Gifted 2×03 | il bambino di Polaris è malato!

The Gifted 2×01 : nuove alleanze e il parto di Polaris : The Gifted 2×01 trama e promo – La premiere della serie Tv firmata Fox andrà in onda martedì, 25 settembre 2018. “eMergence” getterà caos nei gruppi che abbiamo conosciuto in precedenza, spingendo Polaris ad allearsi con qualcuno di insospettato. La trama di The Gifted 2×01 ci parla in particolare di Reeva e di un salto temporale di sei mesi. The Gifted 2×01 trama e anticipazioni Ci siamo quasi: la prima puntata ...

The Gifted 2 : rilasciato il promo al Comic Con 2018 (VIDEO) : The Gifted 2 promo & news – Il Comic Con 2018 è diventato terreno fertile per i fan in attesa di scoprire tutte le anticipazioni sulla serie tv. Alcuni particolari sono già stati rilasciati prima del panel che si è svolto ieri a San Diego, ma c’è ancora molto da scoprire. Il promo di The Gifted 2 ci permette di dare un ampio sguardo alla seconda stagione. Le anticipazioni di The Gifted 2 in breve Abbiamo già visto in un ...