The Bard' s Tale IV | Barrows Deep è ora disponibile | pubblicato un video con i primi 13

The Bard's Tale 4 : Barrows Deep si mostra nel trailer di lancio : inXile Entertainment ha rilasciato il trailer di lancio per il suo The Bard's Tale IV: Barrows Deep. Con personaggi da costruire e personalizzare, fasi di esplorazione in prima persona di dungeon labirintici con enigmi e indovinelli, il titolo promette di essere un degno successore della trilogia di Bard's Tale, ed è stato finanziato da migliaia di persone su Kickstarter.Come riporta DSOGaming, il gioco sarà caratterizzato da un combattimento ...

Scopriamo alcuni dei personaggi di The Bard's Tale IV : Barrows Deep nel nuovo trailer : L'RPG a turni in prima persona The Bard's Tale IV: Barrows Deep torna sotto i riflettori, dopo l'annuncio dell'arrivo delle versioni console, grazie a un nuovo trailer.Come riporta Gematsu, InXile Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer per The Bard's Tale IV: Barrows Deep che mette in risalto alcuni degli oltre 350 personaggi completamente doppiati che i giocatori incontreranno nel corso dell'avventura.Che ne dite?Read more…

Rilasciato un nuovo trailer per The Bard's Tale IV : Barrows Deep : inXile Entertainment ha da poco Rilasciato un nuovo trailer dedicato a The Bard's Tale IV: Barrows Deep, il video mostra il nuovo dinamico combattimento a turni.Come riporta Gematsu, ecco le parole di inXile sull'argomento:"Il posizionamento potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte in The Bard's Tale IV: Barrows Deep. Ogni personaggio sarà dotato di abilità attive e passive, rendendo ognuno di essi un elemento importante della vostra ...

The Bard’s Tale Trilogy : Recensione - Trailer e Gameplay : InXile Entertainment e Krome Studios portano alla luce uno dei più celebri dungeon crawler RPG del passato, stiamo parlando di The Bard’s Tale, con la trilogia completamente rimasterizzata in Audio e Video e con tutte le dovute migliorie. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sul primo capitolo della serie, disponibile da ieri su Steam e GOG, anticipandovi che ...

Svelata la data di uscita di The Bard's Tale Trilogy Remaster : InXile Entertainment ha annunciato ufficialmente The Bard's Tale Trilogy, un Remaster completo della serie leggendaria che ha contribuito a definire il genere RPG. Con grafica, funzionalità e gameplay aggiornati, The Bard's Tale Trilogy è il modo ideale per vivere nella sua interezza l'esperienza di gioco. Come segnala DSOGaming, il titolo uscirà il 14 agosto 2018 per PC su Steam e GOG.com al prezzo di $ 14,99.Lindsay Parmenter, responsabile ...