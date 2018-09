Terremoto Napoli | scosse e boati avvertiti dalla popolazione a Pozzuoli e nella zona

Terremoto a Napoli : due scosse - gente in strada : Due forti scosse di Terremoto in sequenza con epicentro nella zona della Solfatara a Pozzuoli, in provincia di Napoli. La prima alle ore 23.36 dimagnitudo 2.5 della scala Ritcher e una profondità di ...

Terremoto di magnitudo 5.1 in Molise. Altre scosse fino a 4.5 : la gente lascia le case. Paura anche a Roma e Napoli : Roma - Una forte scossa di Terremoto ha colpito alle 20.19 il Molise ed è stata avvertita in tutto il Centro-Sud. L'Ingv indica una magnitudo di 5.2. L'epicentro a...

Terremoto - serata drammatica in Molise : seconda forte scossa di oggi - si temono nuovi danni. Sisma avvertito a Napoli - Roma e in Puglia [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Terremoto - scossa di magnitudo 5.2 in Molise : paura a Napoli - tante chiamate ai Vigili : La Sala operativa dei Vigili del Fuoco presa d’assalto dalle telefonate, ma al momento non si registrano danni a Napoli – se si eccettua qualche cedimento di intonaco senza conseguenze – per effetto della scossa di Terremoto con epicentro nel Molise. Il sisma e’ stato avvertito in diverse zone della citta’ e anche nell’isola di Procida. Un’altra scossa, di magnitudo 2.2, era stata registrata dai ...

