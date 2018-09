Terremoto magnitudo 2 5 nel Napoletano

Campania : scossa Terremoto di magnitudo 2.2 tra Napoli e Pozzuoli : Registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Pozzuoli, in provincia di Napoli, alle ore 23:58 di martedì 18 settembre 2018, con epicentro a una profondità di 5 km.--Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 18 settembre 2018, attorno alle 23.36, sulla Campania e precisamente nel napoletano. Il sisma è stato chiaramente avvertito tra Pozzuoli e Napoli ma non in altre città circostanti. Netti i tremori e i boati ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6 sulla dorsale indiana sudoccidentale : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in mare, sulla dorsale indiana sudoccidentale, alle 09:27:41 ad una profondità di 1 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 sulla dorsale indiana sudoccidentale sembra essere il primo su Meteo Web.

Australia - forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.6 a Perth : Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, che si è riversata in strada per il timore di crolli. Al momento non si segnalano né danni né feriti.Continua a leggere

Marche - la terra trema ancora dopo due anni : Terremoto di magnitudo 3.6 a Ussita : A Ussita, in provincia di Macerata, nella tarda serata di ieri sera è stata avvertita una nuova, ennesima, scossa di terremoto: il borgo appenninico era già stato distrutto dai sismi del 26 e 30 ottobre 2016.Continua a leggere

Terremoto in India : scossa magnitudo 5.3 in Assam : Una scossa di Terremoto è stata rilevata dall’Istituto geofisico statunitense USGS in India, nello stato di Assam: l’evento si è verificato alle 04:50 UTC 7 km nordest da Sapatgram ad una profondità di circa 10 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in India: scossa magnitudo 5.3 in Assam sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto di magnitudo 3 - 6 a Ussita - nelle Marche : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3,6 è stata registrata poco prima della mezzanotte dell'11 settembre a Ussita, nelle Marche. Secondo l'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, l'evento si è verificato alle 23,57 a una profondità di 7,1 chilometri nel cuore del Parco dei Monti Sibillini, tra Norcia, Ascoli e Camerino.

Terremoto di magnitudo 3.0 tra Campania e Molise - : La scossa è stata registrata alle 4.22 a una profondità di 13 km. Il comune più vicino all'epicentro è quello di Pontelandolfo, in provincia di Benevento

Scossa di Terremoto magnitudo 6.1 nelle Filippine [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Scossa di Terremoto magnitudo 5.5 in Iran : Un terremoto magnitudo 5.5 è stato registrato in Iran alle 06:23 UTC dall’Istituto Geofisico staunitense USGS. L’epicentro è stato localizzato a 126 km sudest da Bam e circa 10 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni o vittime. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.5 in Iran sembra essere il primo su Meteo Web.