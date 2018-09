Terra Madre-Salone del gusto | biglietti on line a 5 euro

Terra Madre Salone del gusto al Lingotto di Torino - l'Abruzzo presente con i suoi produttori : L'Aquila - L'Abruzzo sarà presente con 13 produttori e 21 presidi e comunità del gusto, alla 12esima edizione di Terra Madre, il Salone del gusto promosso da Slow Food, che sarà inaugurato giovedì 20 settembre al Lingotto di Torino. La partecipazione della delegazione regionale alla rassegna, è stata presentata questa mattina a Pescara dall'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, da Tosca Chersich, ...

XII edizione di 'Terra Madre. Salone del Gusto 2018' : Non solo verrà servita la birra artigianale prodotta con gli studenti nei locali dell'istituto ITA Sereni di Roma, ma verranno anche esposte le produzioni di altre esperienze di economia carceraria ...

Torino - supermensa da 4mila pasti al giorno per Terra Madre : In occasione di Terra Madre Salone del Gusto , che si terrà al Lingotto di Torino dal 20 al 24 settembre , sarà allestita una supermensa da 4mila pasti al giorno per i contadini di tutto il mondo. La preparazione dei pasti avverrà con prodotti 'buoni, puliti, giusti e sani', sottolinea Slow Food . Quest'anno spazio alle carni bianche grazie alla collaborazione di un'azienda leader del ...

Con oltre 200 eventi in tutto il Piemonte Terra Madre promuove le prelibatezze del territorio : Siediti vicino a me Spettacoli teatrali, reading letterari, incontri, momenti conviviali, concerti, eventi internazionali che approfondiscono i temi della migrazione, la convivenza e l'incontro. ...

Terra Madre Salone del Gusto 2018 : appuntamenti in tutto il Piemonte : Siediti vicino a me Spettacoli teatrali, reading letterari, incontri, momenti conviviali, concerti, eventi internazionali che approfondiscono i temi della migrazione, la convivenza e l'incontro. Il ...

Il lato femminile di Terra Madre Salone del Gusto : Come si può conciliare una visione moderna del ruolo della donna, che non la veda realizzarsi soprattutto nell’atto di nutrire e accudire, con la salvaguardia delle tradizioni, un rapporto più armonico con la natura, la riscoperta della cucina e della convivialità? È questa la provocazione che lanciano quattro donne d’eccezione al pubblico di Terra Madre Salone del Gusto, Torino, 20-24 settembre 2018: la cuoca e vicepresidente di Slow Food Alice ...

Petrini : «Terra Madre si basa su un principio di pace e di bontà». Al via la campagna di raccolta fondi per garantire il diritto alla ... : ... «Per tutti noi delegati africani, Terra Madre lancia un forte messaggio di risposta a un mondo che sta affrontando una crisi di valori dovuta alla povertà e al dilagare di razzismi, fondamentalismi ...

Terra Madre Salone del Gusto : al 'buon bere' consapevole dedicati 50 Laboratori del Gusto con vini italiani e non solo - birre - rum e ... : Il suo birrificio, Dogfish Head, nel Delaware, è diventato uno dei più importanti luoghi di sperimentazione e creazione birraria al mondo, con etichette come la Midas Touch, la Noble Rot o la Sah'tea,...