Tennis | ATP San Pietroburgo 2018 | Fabio Fognini subito eliminato Sconfitto in due set da

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Luca Vanni sconfitto al primo turno da Roberto Bautista Agut : Termina subito l’avventura nel tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo di Luca Vanni. L’aretino, che passando le qualificazioni era tornato nel circuito che conta dopo 17 mesi dall’ultima partita giocata (allora fu Marrakech, in cui perse da Jiri Vesely), è stato sconfitto dal numero 5 del seeding, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, per 7-5 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Vanni prova subito a ...

Tennis : l’arbitro svedese Mohamed Lahyani sospeso dall’ATP per due tornei : Il giudice di sedia svedese Mohamed Lahyani, uno degli arbitri più apprezzati del circuito, è stato sospeso dall’ATP World Tour per i prossimi due tornei del tour asiatico: l’ATP 500 di Pechino e l’ATP Masters 1000 di Shanghai. La notizia è stata resa pubblica nella giornata di ieri dal New York Times. Lahyani non sarà multato e tornerà regolarmente sul seggiolone dell’arbitro nella stagione indoor europea a pieno regime. ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Matteo Berrettini supera all’esordio lo spagnolo Garcia-Lopez : Buona la prima per Matteo Berrettini nel torneo ATP di San Pietroburgo. All’esordio nel torneo azzurro il Tennista romano ha sconfitto lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 della classifica, in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 dopo due ore ed un minuto di gioco. Un primo set molto equilibrato, dove è il servizio a dominare. Berrettini difende una palla break nel quarto gioco e poi non concede nulla all’avversario. Si ...

Tennis - ranking ATP : Nadal comanda Fognini 13° : Tennis, ranking ATP senza alcun ribaltone durante la scorsa settimana, al comando sempre Nadal con Federer e Djokovic ad inseguire Nessuna variazione di rilievo nella top ten Atp con Rafael Nadal che per la 13esima settimana resta in vetta davanti a Roger Federer e Novak Djokovic. Per quanto riguarda gli italiani, Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri al numero 13 eguagliando il ‘best ranking’ del 2014. Alle sue ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : subito fuori in doppio Daniele Bracciali e Marco Cecchinato : Dura 44 minuti il torneo ATP di San Pietroburgo nel doppio maschile per Daniele Bracciali e Marco Cecchinato, superati al primo turno del torneo russo con un nettissimo 6-2 6-0 dalla coppia tutta tedesca composta da Philipp Petzschner e Tim Puetz, in tabellone con il ranking protetto. Nel primo set c’è partita fino al 2-2: i tedeschi trovano il primo break nel quinto gioco e poi un secondo nel corso del settimo. In compenso Bracciali e ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Luca Vanni supera le qualificazioni ed entra nel main draw : Ci sarà un quarto italiano nel torneo ATP 250 di San Pietroburgo di Tennis: sul cemento indoor russo oltre a Fabio Fognini (numero 2), Marco Cecchinato (numero 3) e Matteo Berrettini, sarà al via del tabellone principale anche Luca Vanni, che supera le qualificazioni ed accede così al main draw. L’azzurro, testa di serie numero sette del seeding cadetto, supera la wild card russa Roman Safiullin (che ieri nel primo turno aveva battuto il ...

Tennis - Ranking ATP (17 settembre) : Nadal in testa davanti a Federer e Djokovic. Fognini numero uno azzurro : In una settimana dedicata alla Coppa Davis non ci sono state variazioni nella Top Ten del Ranking ATP. In testa c’è sempre Rafael Nadal, che comanda abbastanza agevolmente su Roger Federer e Novak Djokovic. A completare le prime cinque posizione ci sono Juan Martin Del Potro ed Alexander Zverev. Sono cinque gli azzurri presenti nelle prime cento posizioni. Il migliore è Fabio Fognini al tredicesimo posto, poi ci sono Marco Cecchinato (22), ...

Tennis - ATP Race to London : chi entrerà al Master di fine anno? : ATP Race to London, prosegue la corsa al Master con i migliori 8 della stagione Tennistica che ne prenderanno parte La stagione di Tennis ATP si concluderà anche quest’anno col consueto Master che si disputerà in quel di Londra. Come noto, la classifica per l’ingresso tra i primi 8, è la Race e non il ‘normale’ Ranking ATP. Nella Race a dominare c’è sempre lo spagnolo Rafa Nadal, seguito dal vincitore degli US ...

Tennis - il nuovo Ranking Atp dopo gli US Open : Il Ranking Atp è stato condizionato dalla grande vittoria di Djokovic agli US Open, salito al terzo posto del seeding dopo il trionfo di ieri Sono diverse le variazioni nella top-ten del Ranking Atp sempre guidata da Rafael Nadal, alla sua dodicesima settimana del settimo regno (la 189esima complessiva). Lo spagnolo con 8.760 punti è in vetta con 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic ...

Tennis - classifica Atp con i soliti tre. Le prime volte della Osaka : Nella race invece Djokovic è numero 2 del mondo a 1035 punti di distacco dallo spagnolo. 7 gli anni di distanza record trascorsi tra la prima e la seconda vittoria Slam di John Bromwich, Campionati d'...

Tennis - Ranking ATP (10 settembre) : Novak Djokovic (n.3) scala la classifica - Fabio Fognini n.1 azzurro : Novak Djokovic scala la classifica dopo il trionfo di New York agli US Open 2018. Il serbo grazie al successo a Flushing Meadows si porta in terza posizione nel Ranking ATP capeggiato dallo spagnolo Rafael Nadal. Viste le precarie condizioni fisiche sia dell’iberico che dello svizzero Roger Federer (secondo), Nole può pensare di andare all’assalto del primato, sulla scia delle vittorie ottenute negli States e a Wimbledon, forte di ...

Tennis - Lorenzo Sonego da lunedì sarà il quinto italiano nella top100 del ranking ATP! : Mentre gli US Open sono ancora in corso, arrivano buone notizie dal fronte italiano. Lorenzo Sonego, vincendo oggi i quarti di finale del challenger di Genova contro il polacco Hubert Hurkacz, si è assicurato l’ingresso tra i primi cento giocatori del mondo a partire da lunedì. Il torinese, nel nuovo ranking, sarà quasi certamente almeno numero 99: potrebbe salire al 96° posto in caso di finale (per arrivarci, dovrà battere ...

US Open – Flavia Pennetta sa come si vince! I favoriti ATP e WTA della ex Tennista azzurra : Flavia Pennetta, former champion dell’edizione 2015 degli US Open, ha svelato quali sono i suoi favoriti per il tabellone ATP e WTA Flavia Pennetta torna agli US Open, non da giocatrice ma questa volta da mamma, da tifosa del marito Fabio Fognini e da opinionista nella trasmissione “Game SchetteMatts” nonchè commentatrice Eurosport. Flavia tornerà anche da campionessa in carica dell’edizione 2015. Visto che la tennista azzurra ...

Tennis - ranking Atp : Nadal in vetta - Fognini 14° : TORINO - Fabio Fognini si conferma il primo degli italiani nella classifica settimanale pubblicata dall'Atp. Il ligure è stabile al numero 14, ad un passo dall'eguagliare il best ranking,. Alle sue ...