Temptation Vip - Stefano l’ha scelta come tentatrice - ma ecco chi è davvero. Ricordate? : La prima puntata di Temptation Island Vip è partita subito con il botto. Ed è evidente che le coppie in gioco faranno appassionare i telespettatori. Tra l’altro c’è anche un motivo in più per guardare Temptation Island, ossia vedere come si comportano Simona Ventura che è la conduttrice e Stefano Bettarini che è un concorrente ma anche l’ex marito della Ventura. “Ciao amore”, le grida lui quando vede la Ventura e lei risponde a tono: ...

Temptation Island Vip - Valeria Marini superstar si chiude in bagno con il single Ivan (ma il fidanzato non perde la calma) : Le corna in tv non hanno curriculum e funzionano anche nell’edizione vip. La prima puntata del programma prodotto da Maria De Filippi si affida al divismo di Valeria Marini e alla bravura di Simona Ventura. “Spia il tuo amore, ma ascolta il tuo cuore”, la conduttrice lancia un nuovo tormentone per la prima edizione vip di Temptation Island che punta su un meccanismo solido aggiungendo un pizzico di novità. La guida questa volta ...

Simona Ventura : “A Temptation Island Vip non posso essere indifferente” : Simona Ventura e le prime parole dopo la prima puntata di Temptation Island Vip a Mattino 5 Simona Ventura si dichiara soddisfatta della prima puntata di Temptation Island Vip. Il reality sembra aver conquistato il pubblico di Canale 5, trionfando anche sugli ascolti. La conduttrice non può fare a meno di sorridere a Mattino 5, […] L'articolo Simona Ventura: “A Temptation Island Vip non posso essere indifferente” proviene da ...

Ascolti tv - Temptation Island Vip : la prima puntata pare bene e trionfa : Ascolti Tv, martedì 18 settembre: la prima puntata di Temptation Island trionfa con lo share La prima puntata di Temptation Island Vip parte bene, secondo quanto è possibile notare dagli Ascolti Tv della prima serata di martedì 18 settembre. Ma il reality delle tentazioni, condotto da Simona Ventura, viene battuto dalla fiction su Rai1, Una […] L'articolo Ascolti tv, Temptation Island Vip: la prima puntata pare bene e trionfa proviene da ...

Temptation Island Vip - presentate le coppie si scoprono i primi altarini : Valeria Super Star - Sossio “provolone” Fabio e Marcella al falò di confronto : Finalmente il tanto atteso ritorno di Super Simo alla conduzione di un nuovo programma è arrivato!! presentate le coppie però si scoprono fin dai primi giorni le problematiche e gli altarini!! Tuttavia, all’inizio non mancano delle frecciatine ironiche tra la Ventura e l’ex marito Bettarini. Simona Ventura e Stefano Bettarini si stuzzicano a Temptation Island Vip L’inizio è stato scoppiettante come nello stile di Simona e l’av-Ventura ...

Temptation Island Vip - la frecciatina di Simona Ventura al suo ex marito Stefano Bettarini : Martedì 18 settembre ha debuttato su Canale 5 Temptation Island Vip e finora l'aspetto più interessante analizzando il grado di engagement sui social sembra essere la presenza di Stefano Bettarini ...

Temptation island vip anticipazioni : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini - falò anticipato? : È partita ieri sera su Canale 5 la prima edizione di Temptation island Vip (condotta da Simona Ventura) e già dalla première non sono mancate le prime sorprese: Fabio Esposito, ad esempio, non ha saputo reggere la lontananza dalla sua Marcella Esposito e ha chiesto il falò di confronto immediato dopo soli tre giorni passati all’interno del villaggio dei fidanzati. La donna, inconsapevole del fatto che il patron della CocoNuda intendesse ...

Ascolti TV | Martedì 18 settembre 2018. Temptation Island Vip 19.85% (3 - 5 mln) - Una Pallottola nel Cuore 17.51% (4 mln). Floris torna (6.58%) e batte Berlinguer (4.67%) : Simona Ventura Nella serata di ieri, Martedì 18 settembre 2018, su Rai1 – preceduto da una presentazione di 2 minuti (4.228.000 – 17.10%) – l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.022.000 spettatori pari al 17.51% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’una – la prima puntata di Temptation Island Vip ha ottenuto un ascolto pari a 3.449.000 spettatori e al 19.85% di share (Buonanotte: ...

Temptation Island Vip – Chi è Emma Dalla Benetta? La maestra-tentatrice nella bufera per la sua scelta di partecipare al reality [GALLERY] : Emma Dalla Benetta nella bufera dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, la tentantrice-maestra criticata dall’Assessore al Lavoro Elena Donazzan Una maestra di scuola elementare può essere anche una tentatrice di Temptation Island Vip? Questo si saranno domandati gli alunni, i genitori e gli abitanti Fogazzaro di Arzignano quando hanno visto la maestra Emma Dalla Benetta su Canale 5. La 29enne, che è una modella e al contempo ...

Temptation Island Vip è un successo : ottimo debutto per Simona Ventura : Temptation Island Vip ascolti: ottima partenza per Simona Ventura “Spia il tuo amore, ma ascolta il tuo cuore”: Temptation Island Vip è partito con grandi colpi di scena. La prima puntata del docu-reality presentato da Simona Ventura ha fatto segnare 3.449.000 telespettatori, pari al 19,85% di share. La conduttrice si è confermata, ancora una volta, una grande professionista del piccolo schermo di cui sentiva la mancanza. Dopo ...

Ascolti TV | Martedì 18 settembre 2018. Temptation Island Vip 19.85% (3 - 5 mln) - Una Pallottola nel Cuore 17.51% (4 mln) : Simona Ventura Nella serata di ieri, Martedì 18 settembre 2018, su Rai1 – preceduto da una presentazione di 2 minuti (4.228.000 – 17.10%) – l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.022.000 spettatori pari al 17.51% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’una – la prima puntata di Temptation Island Vip ha ottenuto un ascolto pari a 3.449.000 spettatori e al 19.85% di share (Buonanotte: ...

Temptation Island Vip : Fabio e Marcella abbandonano alla prima puntata e salta la proposta di matrimonio del manager di Coconuda : prima puntata Temptation Island Vip: finisce male il falò finale tra Fabio e Marcella Esposito Al termine della prima puntata, L'articolo Temptation Island Vip: Fabio e Marcella abbandonano alla prima puntata e salta la proposta di matrimonio del manager di Coconuda proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“Sei una…”. Temptation Vip - Sossio ‘impazzisce’. Choc generale : tutti contro di lui : Martedì 18 settembre è andata in onda la prima puntata di Temptaion Island Vip e già sono iniziate le prime polemiche. Chi le ha scatenate? Sossio Aruta: il calciatore ex tronista (del trono over) di Uomini e donne, ha fatto alle tentatrici una dichiarazione Choc che ha lasciato tutte ammutolite. Non sono le tentatrici sono rimaste sconvolte da quanto rivelato da Sossio, anche gli altri vip che partecipano al reality e il pubblico a casa. ...

Temptation Island Vip e la "variabile" Marini : È partito con qualche settimana di ritardo rispetto al previsto, ma - con la sua prima puntata - Temptation Island Vip è riuscito a ripagare la delusione dell'attesa. Merito soprattutto di un'...